Nin Novoa: "El Mercosur ha logrado el acuerdo comercial más importante del mundo" 

“El Mercosur ha logrado el acuerdo comercial más importante del mundo”; lo dijo el Canciller de la República Rodolfo Nin Novoa el que llegó a Montevideo desde Bruselas y de inmediato se trasladó a Cerro Largo para votar en un circuito rural de la localidad de Bañado de Medina.

“El día que cerramos el acuerdo, ese día se cumplía exactamente 20 años del anuncio de los presidentes del Mercosur y representantes del Mercado común europeo, (en aquel momento), hoy UE, Unión Europea, anunciando que se iban a iniciar negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial, 20 años después tomó este nuevo impulso”, dijo Nin.



“Hay que decirlo sin falsa modestia que todo comenzó por Uruguay con una visita del Presidente Vázquez a la ex presidenta Rousseff de Brasil en el mismo año que asumimos, después vino el cambio de gobierno en Argentina, tuvimos una reunión con la Unión Europea y con el gobierno anterior argentino, el excanciller Hector Timerman de la presidencia de Fernández y cuatro años después luego de innumerables negociaciones y mucho trabajo, con un equipo técnico de la cancillería que no se dedica a los cócteles por cierto, que se dedica con mucho ahínco, responsabilidad, patriotismo y esfuerzo, defendiendo los intereses nacionales; logramos cerrar este acuerdo en la jornada del viernes”, sostuvo el Canciller uruguayo.



“Este es el acuerdo más grande del mundo, tiene 800.000.000 personas, 90.000.000 de intercambio comercial de los dos bloques y en Europa no hay ningún acuerdo que junte 32 países, de manera que es el acuerdo más grande que tiene el mundo y las señales son muy buenas para el libre comercio con reglas que no se violen sistemáticamente sino que se acuerden con cláusulas de salvaguardia, en fin”, indicó Rodolfo Nin.



“Me parece que es un paso desde el punto de vista del comercio internacional absolutamente fundamental para el futuro de la humanidad, porque dentro de unos pocos años la tierra tiene que aguantar diez millones de personas arriba, y estos países como los nuestros, que son grandes proveedores en materia de provisión se les abre una gran oportunidad, y esa oportunidad viene acompañada de muchas responsabilidades, de cuidado del medio ambiente, de normas y laborales, temas que son fundamentales que se discutan en la actualidad y para nosotros es una gran satisfacción realmente haber logrado este acuerdo”, agregó Nin.