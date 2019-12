Sus hijos, espionaje y las causas abiertas: CFK declaró en juicio por irregularidades

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cristina Fernández realizó varias acusaciones, algunas de las cuales fueron registradas por el canal Crónica TV en vivo desde el juzgado.

"Este es un tribunal del lawfare, que seguramente tiene la condena escrita", lanzó Cristina Fernández al cierre de su presentación judicial de casi cuatro horas. "¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo", les dijo a los integrantes del Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2), que buscan en el juicio oral probar las irregularidades denunciadas en la adjudicación de 51 contratos de obra públicas viales en Santa Cruz.

En un clima de tensión, la vicepresidenta electa no quiso contestar preguntas y solamente expuso sus argumentos. En el inicio, dijo que se trata de "una clase magistral de lawfare". Lo reiteró al final, después de criticar en reiterados pasajes a la Justicia y a los medios de comunicación.

Los Sauces y Hotesur

"Ustedes saben que hay dos causas que son Los Sauces y Hotesur. Los fiscales dicen que el retorno de las obras públicas que hacía Lázaro Báez en Santa Cruz se paga a través del alquiler de habitaciones. Pero no dicen que las obras son 16 mil millones y los contratos son en cinco años 20 millones de pesos. Para ser delincuentes, bastante idiotas los delincuentes. ¿Les dábamos un hotel de cinco estrellas de más de 100 habitaciones de arriba?", se defendió la expresidenta.

Cristina sugirió que citen a Alberto Fernández

Fernández trajo al debate a Alberto Fernandez en respuesta a una de las acusaciones. "El responsable en materia administrativa y penal es el jefe de gabinete porque es e quién ejecuta el presupuesto de la nación argentina. Van a tener un problema porque van a tener que citar al Presidente de la República. Pero será interesante escuchar lo que tiene para decirles", dijo la expresidenta.



Y agregó, irónica: "Yo le digo a los Albertos, Alberto Fernández y Alberto Beraldi , que son profesores de la facultad y muy buenos, ¿ustedes les cuentan a los alumnos lo que pasa en Comodoro Py?".

El "plan maestro" de la obra pública

"El tema de la obra pública es vital para generar puestos de trabajo registrados. Néstor (Kirchner) llegó de casualidad a la presidencia por la crisis de 2001, con (Eduardo) Duhalde. Acá se afirma que había un plan maestro de Néstor Kirchner para ser presidente de la República y saquear las arcas del Estado y traer a Lázaro Báez. ¿Por qué si Néstor fue gobernador de Santa Cruz 16 años no lo hizo antes?" argumentó Cristina Kirchner. Y, señalando a los fiscales, agregó: "Decían que era un plan maestro. Ustedes, por favor, presenten cosas lógicas".

"Corsarios judiciales"

"Corsarios judiciales", llamó Fernández a los fiscales de la causa y dice que Mauricio "Macri se equivocó nombrando para la Corte a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz porque Pollicita y Mahiques, estos dos muchachos, resultaron ser rapidísimos. Deberían patentar el método".



Además se refirió al rol de los medios: "Quien no aguanta tres tapas de Clarín no puede ser presidente".

Desliga responsabilidades

"Voy a evitar dar muchas precisiones técnicas, me dijeron que ya lo ha hecho muy bien Periotti (exfuncionario de Vialidad). El derecho administrativo es esencialmente delegativo. Es imposible estar al tanto de todo lo que pasa en cada ministerio, desde la mesa de entradas", indicó.

Máximo y Florencia

"Ni hablar de la persecución a mis hijos, Máximo y Florencia, que cometieron un delito terrible: ser los hijos de Néstor y Cristina Kirchner. Mi hija que fue fotografiada, por supuesto fotomontaje, con cinco millones de dólares como si los hubiéramos robado, sin aclarar, por qué se pasaron buscando el dinero de la ruta del dinero k, en las Islas Caimanes, Seychelles, no en los Panama Papers. La plata estaba en el Banco Galicia, que es un banco nacional, y que pudo explicar por quó no es lavado de dinero, que no salió del país. En esas cajas estaba la plata declarada en todas nuestras declaraciones juradas", explicó.



"En el 2003, cuando empezó la asociación ilícita, Florencia tenía 12 años. Se fue de Olivos con 25 años, una hija y bueno, un procesamiento", dijo.

Espionaje y escuchas ilegales

La vicepresidenta electa apuntó contra el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, y director de la oficina de escuchas. "Irurzun te escucha y te mete preso. Con la Dajudeco te escuchan una conversación de una exprtesidenta con un exsecretario, Parrilli, se difunden y hay medios que anuncian hoy gran función hoy, las conversaciones de Cristina y Oscar Parrilli" sin que a ustedes, responsables de esta casa se les mueva un pelo. No se les ocurre que estas escuchas dependen de ustedes", señaló la expresidenta.

Bonadio y las tarjetas de crédito

Cristina Fernández dijo que el juez Claudio Bonadio les prohibió a ella y sus hijos tener tarjeta de crédito y que solo pueden tener de débito. "Nos desapoderaron de todo, alquileres de inmuebles, nada.. no percibimos absolutamente nada", cuestionó.