El Ejército israelí informó que aviones de combate de su Fuerza Aérea realizaron este lunes ataques en Beirut contra "objetivos terroristas" pertenecientes a la sede de inteligencia del grupo chií libanés Hezbolá.

Un comunicado del Ejército agrega que los aviones de combate israelíes atacaron también "objetivos terroristas" de este grupo en el sur del Líbano y en la zona de Beqaa, en el este del país.

Además, los aviones israelíes de combate atacaron más de 70 objetivos de Hezbolá en el sur del Líbano, que comprenden sitios de infraestructura "terrorista", lanzadores, centros de mando y control, y una instalación de almacenamiento de armas.

Hoy mismo, el Ejército israelí informó que su Fuerza Aérea llevó a cabo otra "extensiva operación" aérea en el sur del Líbano contra más de 120 "objetivos terroristas" en una hora, pertenecientes a Hezbolá.

Bombardeo israelí en el sur del Líbano este 7 de octubre. Foto: AFP

Estos objetivos pertenecían a diferentes unidades de la organización libanesa, incluyendo su fuerza de élite, su fuerza de misiles y su dirección de inteligencia, entre otras.

Además, al menos 135 proyectiles fueron disparados este lunes por Hezbolá desde Líbano hacia territorio israelí, según informó el Ejército de Israel.

Desde que el conflicto se extendió a Líbano, más de 2.000 personas han muerto, según datos del Ministerio de Salud Pública libanés, y 1,2 millones se han visto obligados a desplazarse por los constantes ataques israelíes.

En tanto, Israel detectó este lunes el lanzamiento de cuatro cohetes desde Gaza. En tanto, el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, indicó en X que las fuerzas de defensa israelíes atacaron plataformas de misiles de Hamás y "objetivos terroristas" en toda la Franja de Gaza para "frustrar amenazas inmediatas", entre ellos un cohete que fue interceptado, indica.

Asimismo, señala que aviones de combate bombardearon lo que define como objetivos de Hamás en la Franja, horas después de que el Ejército anunciara que había llevado a cabo un "ataque preciso" contra un supuesto centro de operaciones del grupo terrorista Hamás dentro del hospital "Shuhada al-Alqsa" en la Franja de Gaza.