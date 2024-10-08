Redacción El País/EFE/AFP
Israel conmemoró este lunes el primer aniversario del ataque más mortífero de su historia reciente y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, prometió que las guerras que libra contra Hamás en Gaza y Hezbolá en Líbano evitarán otro 7 de octubre de 2023. Homenajes a las víctimas del ataque se sucedieron durante el día, así como el reclamo de los rehenes que todavía están en la Franja.
En tanto, el Ejército israelí detectó al menos 135 proyectiles provenientes desde el Líbano, donde libra un intenso combate contra Hezbolá, e informó que realizaron ataques contra Beirut contra "objetivos terroristas", además de "extensivas operaciones" el sur del Líbano.
- Israel conmemora este lunes el aniversario del ataque del grupo terrorista Hamás, que marcó el comienzo de la guerra.
- Hezbolá prometió seguir combatiendo la "agresión" de Israel y calificó al país como un ente "canceroso" que debe ser "eliminado".
- El Ejército israelí anunció este lunes el envío de una tercera división al sur de Líbano, donde ya han muerto diez soldados israelíes desde el comienzo de su invasión en combates con Hezbolá.
Así se desarrolló la jornada:
Continúa el fuego cruzado en dos frentes en el aniversario del ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre
El Ejército israelí informó que aviones de combate de su Fuerza Aérea realizaron este lunes ataques en Beirut contra "objetivos terroristas" pertenecientes a la sede de inteligencia del grupo chií libanés Hezbolá.
Un comunicado del Ejército agrega que los aviones de combate israelíes atacaron también "objetivos terroristas" de este grupo en el sur del Líbano y en la zona de Beqaa, en el este del país.
Además, los aviones israelíes de combate atacaron más de 70 objetivos de Hezbolá en el sur del Líbano, que comprenden sitios de infraestructura "terrorista", lanzadores, centros de mando y control, y una instalación de almacenamiento de armas.
Hoy mismo, el Ejército israelí informó que su Fuerza Aérea llevó a cabo otra "extensiva operación" aérea en el sur del Líbano contra más de 120 "objetivos terroristas" en una hora, pertenecientes a Hezbolá.
Estos objetivos pertenecían a diferentes unidades de la organización libanesa, incluyendo su fuerza de élite, su fuerza de misiles y su dirección de inteligencia, entre otras.
Además, al menos 135 proyectiles fueron disparados este lunes por Hezbolá desde Líbano hacia territorio israelí, según informó el Ejército de Israel.
Desde que el conflicto se extendió a Líbano, más de 2.000 personas han muerto, según datos del Ministerio de Salud Pública libanés, y 1,2 millones se han visto obligados a desplazarse por los constantes ataques israelíes.
En tanto, Israel detectó este lunes el lanzamiento de cuatro cohetes desde Gaza. En tanto, el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, indicó en X que las fuerzas de defensa israelíes atacaron plataformas de misiles de Hamás y "objetivos terroristas" en toda la Franja de Gaza para "frustrar amenazas inmediatas", entre ellos un cohete que fue interceptado, indica.
Asimismo, señala que aviones de combate bombardearon lo que define como objetivos de Hamás en la Franja, horas después de que el Ejército anunciara que había llevado a cabo un "ataque preciso" contra un supuesto centro de operaciones del grupo terrorista Hamás dentro del hospital "Shuhada al-Alqsa" en la Franja de Gaza.
Estados Unidos insiste en que no debería haber una incursión israelí a largo plazo en Líbano
El gobierno estadounidense subrayó este lunes su apoyo a los ataques de Israel contra infraestructuras del grupo chií Hezbolá en el Líbano, pero destacó que esa incursión, calificada de limitada por las autoridades israelíes, no debería extenderse en el tiempo.
"Apoyamos su capacidad de atacar a militantes y de degradar la infraestructura de Hezbolá, pero somos muy conscientes de las muchas ocasiones en el pasado en las que Israel ha participado en lo que parecían operaciones limitadas y ha permanecido durante meses o años", dijo en una rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.
Estados Unidos, añadió, quiere también "un acuerdo sobre el camino político a seguir que garantice que los palestinos puedan elegir a sus propios líderes y que Hamás no siga reinando como organización terrorista de Gaza sobre Gaza. Y, en última instancia, que Gaza y Cisjordania se reúnan como una nación independiente".
Miller reiteró el deseo de su gobierno a un alto el fuego y destacó que ese cese de las hostilidades no puede ser unilateral.
Sirenas antiaéreas suenan en centro de Israel tras disparos de "varios proyectiles" desde Líbano
El ejército israelí indicó este lunes en la noche que se activaron las sirenas antiaéreas en el centro de Israel después de que se dispararan proyectiles desde Líbano.
"Después de que las sirenas sonaran en el centro de Israel, se identificaron varios lanzamientos de proyectiles que cruzaron a territorio israelí desde Líbano", afirmó un comunicado castrense.
Más temprano, el ejército israelí afirmó que el movimiento libanés Hezbolá disparó unos 135 proyectiles mientras el país conmemoraba el primer aniversario del ataque de Hamás del 7 de octubre.
El Foro de Familias de Rehenes israelí anuncia la muerte de un joven cautivo en la Franja de Gaza
El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos israelí anunció el lunes la muerte de un cautivo en la Franja de Gaza, en momentos que el país conmemorar el primer aniversario de los ataques de Hamás del 7 de octubre.
La organización de familiares de rehenes dijo que Idan Shtivi, de 28 años, fue secuestrado en el sitio del festival musical Nova durante el ataque del movimiento terorrista palestino en suelo israelí hace un año y su "cuerpo sigue cautivo de Hamás".
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió el lunes traer de vuelta a todos los rehenes, durante una ceremonia de conmemoración.
Javier Milei reclama el regreso de los rehenes en manos de Hamás a un año del 7 de octubre
El presidente argentino, Javier Milei, exigió este lunes la liberación de los rehenes en manos de Hamás, a un año del ataque del grupo terrorista en territorio israelí.
"Nuestro corazón está cautivo en Gaza", escribió Milei en hebreo en su cuenta de X, donde agregó la frase "Tráiganlos a casa" en inglés. La política exterior del gobierno de Milei está alineada con Israel, en tanto el presidente argentino, si bien es de origen cristiano, abraza la religión judía.
Nueve de los rehenes que aún permanecen en manos de Hamás son ciudadanos argentinos, según las fuentes locales.
"A un año del cobarde atentado terrorista contra el pueblo de Israel, no olvidamos, no perdonamos y exigimos la liberación de todos los rehenes", agregó un mensaje de la cuenta de X de la Casa Rosada.
A un año del cobarde atentado terrorista contra el pueblo de Israel, no olvidamos, no perdonamos y exigimos la liberación de todos los rehenes. pic.twitter.com/6Joa9ZBUsA— Casa Rosada (@CasaRosada) October 7, 2024
Dolor y lágrimas en el homenaje a las víctimas del festival de música Nova el 7 de octubre
Cientos de personas guardaron un minuto de silencio al amanecer en la localidad sureña israelí de Reim, en el lugar del letal ataque de Hamás en el festival de música Nova, donde 370 asistentes fueron asesinados por combatientes de Hamás. Este homenaje fue realizado por los familiares de las víctimas a las 06:29 (hora local) para marcar el inicio exacto del peor ataque de la historia reciente de Israel.
La ceremonia fue la primera de las conmemoraciones previstas para este lunes. "El dolor no desaparece, al contrario, no hace más que intensificarse", explicó a AFP Doron Journo, cuya hija Karin, de 23 años, murió en el evento.
Al leer el último mensaje que ella le mandó, este hombre imponente no puede contener las lágrimas: "Si no vuelvo, sepan que los quiero", decía.
"Es triste ver a todos estos jóvenes asesinados, es como si los hubieran elegido a dedo, son todos preciosos", se lamenta Odette Keilin, que perdió a su hija Hila Keilin, de 40 años y madre de cuatro hijos.
Esta madre viene aquí cada quince días "para estar con Hila".
En qué estoy pensando en el primer aniversario de la guerra: opinión de Thomas L. Friedman
"¿En qué estoy pensando, entonces, en este aniversario de la guerra entre Hamás, Hezbolá, Irán e Israel? Algo que me enseñó mi profesor de estrategia, el profesor John Arquilla, de la Escuela de Posgrado Naval de Estados Unidos: todas las guerras se reducen a dos preguntas básicas: ¿quién gana la batalla sobre el terreno? ¿Y quién gana la batalla de la historia?
Y en lo que estoy pensando hoy es en cómo, incluso después de un año de guerra, en el que Hamás, Hezbolá e Israel han infligido un dolor terrible a las fuerzas y a los civiles del otro, nadie ha ganado decisivamente la batalla sobre el terreno ni la batalla por la historia. De hecho, un año después del 7 de octubre, ésta sigue siendo la primera guerra árabe-israelí sin un nombre y sin un vencedor claro, porque ninguno de los dos bandos tiene una victoria clara ni una historia limpia".
Israel declara otras cinco poblaciones fronterizas con el Líbano "zonas militares cerradas"
El Ejército de Israel declaró este lunes otras cinco poblaciones de la región norteña israelí de Galilea "zonas militares cerradas", como ya había hecho en tres ocasiones previas desde el inicio de la invasión terrestre del Líbano la madrugada del martes 1 de octubre.
La nueva zona militar incluye Rosh HaNikra, Shlomi, Hanita, Admit y Aramsha, cerca de la costa mediterránea, según un comunicado emitido por el Ejército en su canal en Telegram, que especifica que la entrada a ellas queda ahora estrictamente prohibida.
El Ejército israelí impuso este domingo la misma medida de cierre en los kibutz de Manara, Yiftah y Malkiah, situados en la región norteña de la Alta Galilea, más al este.
El pasado 1 de octubre, el Ejército israelí denominó también "zona militar cerrada" las comunidades agrícolas fronterizas israelíes de Dovev, Tivbon y Malkia, todas en torno a un kilómetro de distancia de la divisoria con el Líbano y que llevan casi un año evacuadas debido al fuego cruzado.
Biden reafirma su compromiso con la seguridad de Israel en el aniversario del ataque de Hamás
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reafirmó este lunes su compromiso con el pueblo judío y con Israel para defenderse, el día en el que se cumple un año de los ataques de Hamás en territorio israelí.
"Un año después, la vicepresidenta (Kamala) Harris y yo seguimos plenamente comprometidos con la seguridad del pueblo judío, la seguridad de Israel y su derecho a existir. Apoyamos el derecho de Israel a defenderse de los ataques de Hezbolá, Hamás, los hutíes e Irán", apuntó en un comunicado.
"Hoy se cumple un año de luto por las más de 1.200 personas inocentes de todas las edades, incluidos 46 estadounidenses, masacradas en el sur de Israel por el grupo terrorista Hamás. Un año desde que Hamás cometió horribles actos de violencia sexual", apuntó Biden.
Un año, prosiguió, "desde que más de 250 inocentes fueron tomados como rehenes, incluidos doce estadounidenses" y un año "de una guerra devastadora".
Récord de ayuda militar
Estados Unidos destinó una cifra récord de al menos 17.900 millones de dólares en ayuda militar a Israel desde el inicio de la guerra en Gaza.
Esta cantidad supone el mayor desembolso realizado por EE.UU. desde que comenzó su programa de asistencia militar a Israel en 1959, según detalla en un informe publicado este lunes el centro de investigación no partidista "Costs of War Project" de la Universidad Brown.
Los investigadores advierten que la cifra es conservadora y podría ser superior, ya que la Administración de Joe Biden ha realizado al menos 100 acuerdos armamentísticos con Israel desde octubre de 2023 por valores inferiores al umbral que requiere ser notificado al Congreso.
Beatriz Argimón: "Estaremos, decididamente, pronunciándonos contra el terrorismo"
La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, compartió en su cuenta de la red social X el afiche de la convocatoria por la "paz y contra el terrorismo".
"A un año de la terrible masacre, estaremos, decididamente, pronunciándonos contra el terrorismo", sostuvo la vicepresidenta.
La convocatoria, que homenajea a la víctimas del ataque de Hamás a Israel, está citada para las 19:30 de este lunes en la Plaza Trouville.
A un año de la terrible masacre, estaremos, decididamente, pronunciándonos contra el terrorismo! pic.twitter.com/RsSQF112Dl— Beatriz Argimón (@beatrizargimon) October 7, 2024