Gabriel Boric promete un gabinete que otorgue “certidumbre”

El presidente electo de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, anunció que acelerará la definición de su gabinete para “otorgar certezas”, sobre todo a los mercados, que cayeron con fuerza tras su holgada victoria.

Boric, elegido el domingo con un 55,8% de los votos en un balotaje frente al derechista José Antonio Kast, se reunió ayer lunes con el presidente Sebastián Piñera en el palacio de La Moneda, sede del gobierno chileno. El presidente electo asumirá el 11 de marzo.



“Vamos a hacer todo el esfuerzo para que sea lo antes posible”, contestó a la prensa cuando le preguntaron sobre la fecha en que nombrará a su gabinete.



Piñera, recordó Boric, nombró a su equipo de ministros de su segundo mandato el 22 de enero, o sea cerca “de un mes después” de ser elegido. “Espero no superar ese plazo. Estamos conscientes de que es importante para el país otorgar certezas, que algunos les pueden gustar y a otros no, pero es importante tener certidumbre de lo que viene”, agregó.



Boric todavía no ha dado ninguna pista, más allá de que será paritario y contará con figuras independientes. “Me gustaría contar con gente de regiones, que entienda le diversidad de nuestro país”, adelantó tras reunirse con Piñera.

De su propio comando asoman figuras como el exfiscal Carlos Gajardo para Justicia y la economista Andrea Repetto para Hacienda.



Repetto tiene un magister en economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y un doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, siendo la primera chilena en obtener este grado en dicha institución.​ Fue premiada como Economista del Año 2018 por sus pares, reconocimiento entregado por el diario El Mercurio. Trabajó para el Banco Mundial.



Se asume una entrada al Gobierno del Partido Comunista, del que se barajan nombres como Karol Cariola o Camila Vallejo, dos jóvenes diputadas de un ala renovada.



No hay certezas de qué rol tendrán en la administración partidos históricos de centro izquierda, como el Partido Socialista y el Partido por la Democracia (PPD), que no forman la coalición de Boric (Frente Amplio y Partido Comunista), pero que lo apoyaron en el balotaje.



Analistas apuntan a que la inestabilidad se mantendrá en el mercado mientras no haya certeza sobre los nombres de su equipo económico, sobre todo el de su ministro de Hacienda.



El triunfo de Boric se convierte en uno de los más holgados desde el retorno a la democracia en Chile en 1990.

Los analistas coinciden en que el triunfo del izquierdista se cimentó en la mayor participación en el balotaje: 1,2 millones de votos más que en la primera vuelta, en la que se impuso Kast.



“Hay toda una generación de personas que han votado esporádicamente o no han votado y hoy día se están incorporando al proceso político en Chile, lo que desde el punto de vista del compromiso cívico ciudadano es bueno para este país que necesita fortalecer la democracia”, declaró Marcelo Mella, académico de la Universidad de Santiago.



Los analistas afirman que Boric tendrá como principal misión acompañar la Convención Constituyente que redacta una nueva Carta Magna que reemplazará a la heredada de la dictadura de Pinochet.



Claudia Heiss, académica de la Universidad de Chile, sostiene que en un gobierno que “se promete transformador como el de Boric, el principal desafío es estar a la altura de las expectativas y no va a ser fácil”.



La presidenta del órgano que redacta la nueva Constitución, Elisa Loncón, aseguró confiar en el respaldo de Boric al proceso constituyente: “Es muy importante que las instituciones se pongan al servicio del trabajo de la convención”.

Boric, que trae bajo el brazo una amplia agenda social, tendrá la tarea de implementar las normas de la nueva carta magna y deberá también coser las heridas de la fuerte crisis social de 2019 y liderar la recuperación pospandémica.



En este escenario, un Congreso dividido casi a partes iguales entre izquierda y derecha -en el Senado se reparten 25 bancas cada bloque, y en Diputados están 79 a 76- va a poner a prueba la capacidad de gobierno de Boric.



El apabullante triunfo de Boric abre también interrogantes en la oposición sobre el liderazgo de Kast. Aunque Kast aseguró el domingo que su proyecto “no es pasajero”, ya hay voces que rechazan erigirlo como el principal líder de la oposición y piden buscar nuevas caras.



Chile Vamos, la coalición oficialista de derecha y en la que no está integrado el Partido Republicano de Kast, realizó ayer lunes una reunión para explorar las posiciones de los cuatro partidos que integran el bloque. “Nosotros representamos la mitad de Chile en el Parlamento (...), donde estamos casi empatados y el mensaje que obtuvimos ayer es que tenemos que hacer una oposición firme”, dijo Francisco Chahuán, presidente de Renovación Nacional, principal partido del grupo. (Con información de AFP y EFE)