El Frente acata decisión judicial, pero defiende inocencia de Lula

Una delegación oficial del Frente Amplio viajó a Porto Alegre a solidarizarse con el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva, que fue condenado ayer a 12 años y un mes de prisión. El oficialismo respeta la decisión judicial, pero sigue pensando que Lula, que supo ser uno de los principales referentes del ciclo progresista en América Latina, es inocente.

La decisión se tomó por unanimidad de los tres miembros del Tribunal de Apelaciones que ratificaron la condena a prisión por corrupción y lavado de dinero.

En las calles, militantes del Partido de los Trabajadores expresaban el respaldo a su líder. Entre ellos se encontraban el exvicepresidente Raúl Sendic, el secretario político del Frente Amplio Gonzalo Reboledo, la vicepresidenta de la coalición Sandra Lazo, el socialista José Nunes y una delegación de nueve dirigentes del Movimiento de Participación Popular.

"Somos respetuosos de lo que resuelva el Poder Judicial y obviamente se acata. Estamos convencidos de que la democracia no sale fortalecida de este proceso y estamos absolutamente convencidos de la inocencia de Lula y de que no hay mérito para este procesamiento (...) No solo que se hace una escucha telefónica discutible, sino que es filtrada a la prensa. Eso da la pauta de cuál es la intencionalidad del juicio", señaló Reboledo a El País.

Según dijo, el apartamento de Guarujá, que de acuerdo la Justicia habría sido otorgado por la constructora OAS a cambio de contratos en la estatal Petrobras, "nunca estuvo a nombre de Lula y él nunca vivió en ese apartamento, por lo que no hay un vehículo para la corrupción". A modo de conclusión expresó que el Frente "sigue apoyando a Lula y eso no está en discusión".

El Partido de los Trabajadores informó al Frente Amplio "que no tiene un Plan B" y seguirá peleando por la inocencia de Lula, para que exista una revocación del fallo y pueda así presentarse como candidato a la presidencia .

"Viciado".

El expresidente José Mujica dijo a Teledoce que la resolución judicial sobre Lula "ya no es opinable", pero afirmó que todo el proceso "está viciado" y tiene una "puntería política" que apunta a evitar que sea nuevamente candidato. Para Mujica, "no tiene asidero" la acusación, porque "está el antecedente de lo que hicieron con Dilma Rousseff".

Por su parte, la senadora Constanza Moreira (Casa Grande) salió a cuestionar a la Justicia del vecino país. "El mismo Poder Judicial que fue cómplice del golpe en Brasil hoy condena a Lula. Un mismo proceso, los mismos actores, los mismos intereses. Brasil sigue cuesta abajo en su rodada", opinó en Twitter.

En la misma línea, el diputado socialista Roberto Chiazzaro dijo a El País que desde su punto de vista la Justicia en Brasil "está condicionada porque hay un régimen de facto". "Se quiere condenar a un candidato; es una arbitrariedad", opinó.

Ausentes.

El Partido Socialista, la Lista 711, el Movimiento de Participación Popular, Casa Grande el Partido Obrero Revolucionario y las bases enviaron representantes a Brasil para acompañar el fallo.

Sin embargo no concurrió ningún representante del Frente Líber Seregni a manifestar su solidaridad con Lula. Consultado por El País, el senador Rafael Michelini (Nuevo Espacio) dijo que "hay que ser muy cuidadosos de la imagen del Frente y de los pronunciamientos judiciales". De todos modos, aseguró que Lula "es un referente" del progresismo.

El delegado de Asamblea Uruguay en la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales (Carifa) Sebastián Hagobian aseguró que "tanto el gobierno como el Frente Amplio deben respetar los procesos internos de cada país, se compartan o no las decisiones".

El senador del MPP José Mujica reveló en el libro "Una oveja negra al poder" que Luiz Inácio Lula Da Silva le dijo, a principios de 2010 en Brasilia, que el pago de sobornos a diputados era la única forma de poder gobernar ese país cuando él era presidente, en referencia al caso conocido como "mensalão".

Lula y Mujica mantienen una larga amistad y durante el pasado martes el exmandatario de Brasil hizo referencia al senador del MPP en su discurso. "Cuando llegue a Santana Do Livramento, me sentaré en un banco que tiene la mitad en Uruguay y la otra mitad en Brasil a tomar unos mates con Pepe Mujica", aseguró.

El secretario general del Pit-Cnt Marcelo Abdala fue uno de los oradores en una movilización que se realizó ayer en Porto Alegre, donde expresó su solidaridad con el exmandatario Luiz Inácio Lula Da Silva.

"Entendemos que en Brasil hay un golpe de Estado, se destituyó en forma ilegítima a Dilma Rousseff sin haber cometido delito y se aprobó una reforma laboral contra los intereses de los trabajadores y los derechos de la seguridad social", señaló Abdala.

En el marco de lo que consideró "una nueva estrategia golpista", afirmó que se pretende condenar a Lula para que no vuelva a presentarse como candidato en las próximas elecciones en ese país. Con respecto a la reforma laboral, aseguró que "una rebaja de las condiciones de trabajo impacta directamente en Uruguay, así que estando aquí también defendemos los intereses de los trabajadores uruguayos", concluyó. Al final de la oratoria, Abdala se sacó fotos con los que participaron de la movilización.