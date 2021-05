Francia le otorgó la "Medalla del Senado" a Henry Cohen, coordinador del GACH

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este jueves el presidente del Senado de Francia, Gérard Larcher, le otorgó la "Medalla del Senado" al doctor Henry Cohen, quien actualmente se desempeña como coordinador del área de salud del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH).

Cohen fue elegido, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un comunicado, "por su contribución a las relaciones entre Uruguay y Francia".



"En la ocasión, el senador Larcher hizo referencia al trabajo del Dr. Cohen en la formación del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) en la lucha contra la pandemia, a su distinguida carrera médica internacional y a su vinculación con Francia", detalló Cancillería.



La entrega de la medalla se realizó en el marco del lanzamiento de la Semana de América y el Caribe (SALC) que se realiza todos los años y que es organizada por el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia (MEAE),.



El Senado de Francia distingue con la entrega de la condecoración a una personalidad de cada país de América Latina y el Caribe. Este año se decidió atribuir "las medallas a personalidades vinculadas al trabajo en recursos creativos para superar la crisis de COVID-19", como es el caso del coordinador de Salud del GACH.

ℹ️ Otorgamiento de la Medalla del Senado francés🇫🇷 al Profesor Dr. Henry Cohen:



📰https://t.co/Fu9H0Q5kgI pic.twitter.com/Dq4ECiYNbj — Cancillería Uruguay 🇺🇾 (@MRREE_Uruguay) May 27, 2021

El escenario elegido para este evento fue París, la capital del país. Por este motivo, tanto la medalla como el diploma correspondientes fueron recibidos por el embajador de Uruguay en Francia.



Cohen estudio en el Liceo Francés y años más tarde le ofrecieron realizar un posgrado en Francia. Sin embargo, en ese momento optó por una beca que tenía en Japón.



"Decirle no a los franceses fue complicado, como también fue complicado decirle sí a los japoneses cuando gané la beca porque estaba por nacer mi primer hijo. Un profesor argentino me llamó por teléfono y me dijo: ‘Tu hijo y tu señora un día te van a entender’ y me fui a Japón con mi hijo con 17 días y volví cuando tenía cinco meses", contó durante una entrevista hace dos años con el País.



La actual edición de la SALC se realiza entre el 27 de mayo y el 12 de junio y "ofrece un programa de eventos culturales en toda Francia, presentados por cada embajada latinoamericana y caribeña.