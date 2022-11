Falleció Hebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hebe De Bonafini, cofundadora de la asociación Madres de Plaza de Mayo, de la fundación Madres de plaza de Mayo de Argentina, murió este domingo por la mañana, a los 93 años.

Fuentes cercanas a la vicepresidenta Cristina Kicrhner confirmaron la noticia del deceso a La Nación.



A través de su cuenta de Twitter, Kicrhner la recordó con un mensaje: “Queridísima Hebe, Madre de Plaza de Mayo, símbolo mundial de la lucha por los Derechos Humanos, orgullo de la Argentina. Dios te llamó el día de la Soberanía Nacional… no debe ser casualidad. Simplemente gracias y hasta siempre”.

Queridísima Hebe, Madre de Plaza de Mayo, símbolo mundial de la lucha por los Derechos Humanos, orgullo de la Argentina. Dios te llamó el día de la Soberanía Nacional… no debe ser casualidad. Simplemente gracias y hasta siempre. pic.twitter.com/TVUfmywmAi — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 20, 2022

La referente de los derechos humanos fue internada el 11 de octubre en el Hospital Italiano de La Plata, ciudad en la que residía, para hacerse una serie de estudios. La activista de 93 años ingresó al centro de salud en horas de la tarde, donde le realizaron varios exámenes médicos de rutina para controlar su estado de salud, según informaron sus allegados. Tras 24 horas en el hospital fue dada de alta.



El miércoles 5 de octubre, la titular de Madres de Plaza de Mayo asistió al Centro Cultural Kirchner (CCK) donde presenció la inauguración de “Hebe de Bonafini, una madre rev/belada”, la muestra fotográfica que expone en imágenes su biografía.



Allí recordó que tuvo una “niñez alegre donde uno aprendía a disfrutar de las pequeñas cosas en su infancia”, aunque señaló que por ese entonces era normal que “no hubiera ciertos derechos, como las vacaciones o los sindicatos”. Y en ese marco pidió que se invite a los chicos de los barrios populares a visitar el CCK: “Quisiera que acá hubiera clases de todo, todo el tiempo para los chicos”.



De la presentación participó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, quien recordó: “cuando yo era César Castillo [su nombre cuando fue apropiado] el primer contacto que tuve con un organismo de derechos humanos fue en la Plaza [de Mayo] y con las Madres”.

El jueves, Bonafini participó de una marcha junto a Demetrio Iramain, y Ayrton Blanco, presidente de la Unión de Estudiantes Secundarios de la Ciudad, en donde denunciaron “el atropello que lleva adelante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta contra los estudiantes que mantienen escuelas tomadas en el distrito más rico del país, en contra de las viandas en mal estado y las prácticas laborales obligatorias para escuelas públicas”.



En ese contexto, la activista dijo: “la idea más clave de Larreta es que aprendan los ricos, y los pobres laburen para ellos. Por eso los mandan a lavar platos, a lavar baños. Es una vergüenza”.



A su vez se expresó sobre el pedido de diálogo que exigen los estudiantes, y auguró que desde la Ciudad “no los van a escuchar porque es demasiado fuerte lo que les dicen los chicos". "No hay peor sordo que el que no quiere oír, o peor ciego que el que no quiere ver. Ellos ni ven, ni oyen a los compañeros que están tomando las escuelas, a sus papás y mamás, que tienen toda la razón del mundo en acompañarlos”.