Experto argentino dijo cuáles son las cinco vacunas más efectivas contra variante Delta

El neurólogo argentino Conrado Estol, que sigue varado en los Estados Unidos, habló sobre la fiabilidad de la vacuna Sputnik V y sobre cuáles son las vacunas contra el COVID-19 más efectivas para combatir la variante Delta.

En diálogo con Comunidad de Negocios, por LN+, Estol advirtió que hará falta una tercera dosis para la mayoría de los vacunados en Argentina con la mira puesta en esta variante y sugirió cuáles son las dosis que se pueden combinar llegado el momento.

“Las vacunas efectivas contra la variante Delta son cinco. El Instituto Gamaleya ha dicho, sin mostrar datos, que es efectiva (la Sputnik V). Pero de las que se sabe, son cinco”, dijo y agregó que la Sputnik V está en el segundo lugar en la efectividad para las variantes dominantes en Argentina, pero que no hay información sobre su eficacia en esa variante.



Las vacunas efectivas contra la variante Delta, según afirmó Estol, son las de “Moderna, Pfizer, Astrazeneca, Johnson y Johnson y Covaxin”.

Para el profesional, los países que hicieron mejores esquemas de vacunación, como Israel, están mejor protegidos para la variante Delta. En el Reino Unido, analizó, hay un crecimiento en los contagios del 40 por ciento.



“Lo que preocupa -sobre la variante Delta- son los países con bajo nivel de población inoculada. Rusia e Indonesia son los que más contagios están teniendo por la variante Delta, porque no logran alcanzar a la población con la vacuna”, precisó. Y ejemplificó con lo que sucede en los Estados Unidos, donde la protección es más alta: “En los estados que vacunaron mal, como Arkansas, la variante Delta predomina”, indicó en diálogo con José del Río.

“Preocupa la letalidad porque no se sabe cómo va a seguir impactando. Y porque afecta también más a los chicos”, afirmó.



Por otro lado, citó un estudio realizado por el Ministerio de Salud argentino en cuanto a los resultados del uso de las vacunas en Argentina, donde incluyeron AstraZeneca, Sputnik y Sinopharm.



“Están cerca las tres, pero AstraZeneca es la número uno en efectividad, en cuántos contagiados o cuántas muertes han ocurrido con vacunación”, puntualizó Estol y explicó: “Recordemos que en Argentina se han separado mucho las dosis de las vacunas, por lo cual con AstraZeneca no sería tan importante, sí con las otras; y que la Sputnik mucha gente no recibió todavía la segunda dosis, ya pasados mas de tres meses de la primera. Tercer lugar para Sinopharm, lo cual era esperable porque hemos dicho que las vacunas chinas tienen menos eficacia”.