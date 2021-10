Excanciller argentino: "Uruguay nos debe más cosas de las que les debemos nosotros"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Expulsado del gabinete de ministros de Argentina de forma sorpresiva y como una de las esquirlas de la crisis política que atravesó el oficialismo después de perder las PASO legislativas, el excanciller argentino Felipe Solá habló con CNN en Español sobre el vínculo del país vecino con Uruguay, y dio definiciones de alto tenor político sobre su salida del Ejecutivo.



Aquí algunas de las frases destacadas de la entrevista respecto a Uruguay

- "Uruguay ha tenido una actitud muy dura respecto del Mercosur, y muy ideológica respecto de la cuestión".



- "Uruguay tiene un presidente que usa cierta rebeldía contra Argentina como un elemento de política interna que le da réditos. Por supuesto, eso no puede durar mucho".



- "Somos acreedores en la relación bilateral. Uruguay nos debe más cosas a nosotros que nosotros a Uruguay".



- "Los buques que pescan ilegalmente en Malvinas... ¿Qué es pescar en Malvinas? Es exactamente lo mismo para nosotros que pescar dentro de nuestra zona económica exclusiva, porque consideramos que esa zona que rodea Malvinas es zona económica exclusiva argentina usurpada. Entonces, los buques que van a pescar ahí le pagan a Malvinas y se reabastecen en todo sentido en Montevideo. Tenemos fotos de eso, nos hemos quejado muchas veces. Se lo dijo al canciller y al presidente, con la venia del presidente (Alberto) Fernández en Olivos, en agosto, y la verdad no creo que sean cuestiones que sean para poner debajo de la alfombra"



- "Hay otras cuestiones en el Río de la Plata y en el Río Uruguay. Hay una segunda pastera sobre el río San Juan, que desemboca en el Rio Uruguay, y no existe un control adecuado, y Argentina no está conforme con eso".

El excanciller argentino también se refirió a Brasil. "Es muy difícil ponerse de acuerdo con un presidente (por Jair Bolsonaro) que siempre recurre a ataques a la Argentina, absurdos. Atacó también a la familia de Alberto Fernández, es difícil”, indicó.



La carta de Cristina y su relación con ella



- “Recibí algunas señales de apoyo [de Cristina Kirchner] en ese momento [de su salida de la Cancillería]. No oficiales... Indirectas”



-“La carta sirvió en el sentido de que la crisis al día siguiente se empezó a solucionar”



-“Me parece que hay algo a favor de esa actitud [de enviar la carta] y es que no se juega por abajo: se juega a la vista de la gente que votó. Y eso tiene su valor”



-“Hablé con Cristina en noviembre del año pasado, tuve una charla personal. Después no he hablado con ella, me comunicaba a través de otras personas, algunas veces”

Su expulsión del Gabinete y la semana frenética del Frente de Todos



- “A último momento se decidió que Cafiero no quedara afuera del Gabinete. Esa fue la razón que aparentemente motivó que me pidieran la renuncia”



- “Un llamado del propio Cafiero me pareció que no era la forma apropiada [de avisarle su salida del cargo]”



- “No hablé con el Presidente. Uno habla con el Presidente cuando lo llama, no me llamó. Fue solo el famoso WhatsApp”



- “Le pedía que no se anunciara la noticia así no quedaba desapoderado en México, pero la necesidad de anunciar el Gabinete nuevo era muy grande”



- “La Cancillería funcionaba y funciona muy bien”



-“Cafiero tiene inexperiencia en la política y en lo diplomático. Lo que tenga de inexperiencia lo puede solucionar con la cercanía que tenga con el Presidente”



- “Los cancilleres estaban sorprendidos, tuve relación con todos. Recibí mucho afecto, mucho apoyo, después de la asamblea me llamaron o vinieron al hotel muchos cancilleres”



-“Se solucionó un conflicto político con un nuevo gabinete”



- “Si Alberto Fernández rompía con el kirchnerismo, hubiera sido casi una deslealtad con el pueblo argentino”

Los vínculos del gobierno con Venezuela



- “Hay una democracia que no es completa. Tiene que haber elecciones libres y más democracia. Hay una democracia totalmente imperfecta porque los partidos de la oposición, las cúpulas, están intervenidos”



- “El Grupo de Lima pretendía arreglar Venezuela sin [Nicolás] Maduro y nosotros sabemos que tiene el poder fáctico, es el presidente y tiene las fuerzas armadas: para que no haya sangre hay que negociar una salida. Y a eso se negaba el Grupo de Lima”



- “Salimos del Grupo de Lima porque no admitimos que la relación con los países de Sudamérica pasara solamente por qué pensaban de Venezuela. Fue generado por el expresidente [Donald] Trump, obedecía directamente lo que venía de Washington y no había avanzado un centímetro con Venezuela. Nosotros nos dimos cuenta de que todo el tema era ideológico y no había política”



“No se soluciona esto si no es por la vía del diálogo político y entre venezolanos”



“Cristina sabe que esta Venezuela no es la misma que ella conoció como presidenta”



Las tensiones con Brasil

