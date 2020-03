El 80% de los escolares del mundo está sin colegio por el coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un total de 1.370 millones de estudiantes en el mundo, el 80 %, no pueden asistir a las clases por la pandemia del coronavirus, según la Unesco, que aspira a que los países intercambien ideas para facilitar la enseñanza a distancia durante el periodo de confinamiento.

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) explicó este martes en un comunicado que en los últimos diez días el número de afectados por el cierre de colegios y universidades en 138 países se ha cuadruplicado.



La directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, que este lunes presidió una reunión virtual con los ministros de Educación de una decena de países, anunció la creación de una coalición mundial de educación para la crisis del Covid-19.



Se trata de movilizar a los expertos para reforzar el apoyo a los centros y ofrecer soluciones educativas a nivel nacional, en un momento en que 60,3 millones de profesores se encuentran, por su parte, privados de dar clases.

Además de la puesta en marcha de medidas de enseñanza a distancia, la Unesco considera también una prioridad ofrecer apoyo emocional a profesores y familias.



"No podemos reemplazar la presencia de profesores y las relaciones pedagógicas, pero no hay opción y debemos hacer lo posible para apoyar a los responsables de centros, profesores, padres y alumnos sin dejar de garantizar su seguridad", declaró la ministra italiana de Educación, Lucia Azzolina.



En la reunión, Azzolina se refirió al uso de redes sociales para mantener vivas las relaciones entre profesores y estudiantes, y que estos no pierdan la motivación.



Junto a la de Italia, los ministros de Educación de Costa Rica, Perú, México, Francia, Egipto, Irán, Japón, Croacia, Nigeria y Senegal son miembros del grupo creado expresamente para tratar estas cuestiones y han puesto en común algunas iniciativas.



Perú ha traducido los contenidos ofrecidos a sus alumnos a diez lenguas autóctonas para dar apoyo emocional que ayude a hacer frente al aislamiento.



Costa Rica se sirve de herramientas digitales para proponer a los alumnos y a sus padres planes de lectura diarios con desafíos para los estudiantes como, por ejemplo, idear campañas para contener la propagación de la pandemia.



El ministro mexicano, Esteban Moctezuma Barragán, contó que en su país "solo un 60 % de los jóvenes tienen acceso a internet, así que hemos tenido que proponer una combinación de enseñanza a distancia y en la televisión pública que llegue a todo el mundo". México estudia igualmente estrategias para llegar también a niños con necesidades especiales.



Por su parte, el titular francés de Educación, Jean-Michel Blanquer, destacó la necesidad de una colaboración mundial para una regulación adecuada de los proveedores de aprendizaje digital, especialmente en materia de gestión y respeto de datos personales.