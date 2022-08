Escándalo político en Estados Unidos por allanamiento a la mansión de Trump

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El allanamiento que el FBI hizo el lunes en la residencia del expresidente Donald Trump en Florida, mantiene en vilo a la política de Estados Unidos.

El FBI seguía anoche sin explicar las razones por las que envió a sus agentes a registrar Mar-a-Lago, el club de Palm Beach donde se encuentra la residencia de Trump, aunque los medios estadounidenses apuntan a la búsqueda de documentos oficiales, entre ellos clasificados, que el expresidente se llevó de forma irregular de la Casa Blanca.



Quedan planteadas al menos tres preguntas. ¿La redada de la policía federal tiene que ver con las cajas que Trump se llevó de la Casa Blanca? ¿Con la investigación sobre su presunta responsabilidad en el asalto al Capitolio? ¿O con las sospechas de fraude financiero que pesan sobre la Trump Organization en Nueva York?

El lunes por la mañana un grupo de agentes del FBI, que el hijo de Trump Eric cifró en alrededor de 30, llegó a Mar-a-Lago. Trump se encontraba en Nueva Jersey en ese momento. No fue un allanamiento por la fuerza, ya que los agentes del FBI avisaron al Servicio Secreto, que protege al expresidente, antes de su llegada.



Una vez dentro registraron la residencia durante horas, e incluso abrieron una caja fuerte. El medio digital Político dijo que los agentes se llevaron “expedientes en papel”.



“Nada así le había sucedido antes a un presidente de Estados Unidos”, dijo Trump.



No es la primera vez que se acusa al expresidente de romper o llevarse documentos oficiales. En febrero, los medios publicaron el hallazgo de varias cajas con material e información de trabajo que tenía en su casa de Florida.

A la espera de conocerse algún detalle o explicación oficial, numerosos dirigentes republicanos, incluida la dirección del partido, arremetieron ayer martes contra el “abuso de poder” de los demócratas. Y desde el partido del presidente Joe Biden recordaron, por su parte, que si ha habido registro es porque hay una orden firmada por un juez.



Mientras, la Casa Blanca aseguró que Biden no estaba avisado del allanamiento y recalcó que esta investigación es “independiente”.



La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, evitó dar detalles “sobre una investigación que se está llevando a cabo” y, preguntada por las acusaciones de persecución política vertidas por los republicanos, respondió que Biden “respeta el Estado de Derecho”.



“El presidente no estaba informado, no estaba al tanto. Nadie en la Casa Blanca recibió un aviso”, aseguró la portavoz.

“El presidente, en la Casa Blanca, se enteró del registro del FBI por informaciones públicas, igual que todos los estadounidenses, y no estaba avisado. El presidente Biden ha sido muy claro durante su mandato que el Departamento de Justicia lleva a cabo sus investigaciones de forma independiente”, insistió.

Republicanos

Aunque ayer martes Biden no habló directamente de Trump, sí dio un mensaje que parecía dirigido al expresidente, cuando criticó a quienes “buscan el poder” frente a quienes apuestan por la unidad. “Todos escuchamos todo el ruido que hay, pero sabemos que hay quienes se centran más en buscar el poder”, reprochó.



Tras el inédito registro, dirigentes republicanos subrayaron su indignación y su apoyo a Trump, quien por su parte ha aprovechado para intensificar su campaña de recaudación de fondos.



“La anarquía, la persecución política y la caza de brujas deben ser expuestas y detenidas”, manifestó Trump, quien en un correo electrónico pidiendo donaciones para su reelección subrayó que “nunca antes le había pasado algo así a un presidente de los Estados Unidos”.



Simpatizantes de Trump se acercaron a las inmediaciones de Mar-a-Lago para mostrar con pancartas y carteles de la campaña electoral de 2020 su rechazó al allanamiento.

Muchos de ellos se hicieron eco de las palabras del gobernador de Florida, Ron DeSantis, preguntándose por qué no se investiga del mismo modo a Hunter Biden, hijo del presidente y al que los republicanos acusan de corrupción. “La redada en Mar-a-Lago es otra escalada en el armamento de las agencias federales contra los opositores políticos del Régimen (en alusión a la Administración de Biden), mientras que personas como Hunter Biden son tratadas con guantes de seda”, señaló DeSantis, aliado político de Trump y posible aspirante a la nominación republicana en 2024.



Según apuntan varios medios de comunicación, el registro de la mansión puede estar relacionado con la búsqueda de documentos que supuestamente Trump extrajo de la Casa Blanca, y entre los que habría material clasificado que se llevó consigo en lugar de haberlo entregado al archivo histórico como manda la ley.



Por si parte el exvicepresidente Mike Pence criticó el registro de la residencia de Trump por parte de agentes del FBI y exigió explicaciones a las autoridades.



“El fiscal general (Merrick) Garland debe dar una explicación completa a los estadounidenses sobre por qué esta acción se tomó y lo debe hacer de inmediato”, escribió Pence, quien fue vicepresidente durante el mandato de Trump, de quien se distanció tras el asalto al Capitolio de 2021.



Pence se unió así a decenas de políticos republicanos que acusaron al Gobierno de Biden de llevar a cabo una persecución política.

Impuestos

Ni el Departamento de Justicia ni el fiscal general se han pronunciado hasta el momento sobre la redada a la residencia de Trump.



Ayer martes, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, dijo a la cadena MSNBC que no cuenta con más información que la de “dominio público”, pero señaló que las autoridades federales tendrán una “justificación” para proceder con el registro.



“Realmente no tengo mucho que decir excepto que para tener una visita como esa se necesita una orden judicial. Para tener una orden, necesita una justificación. Y eso dice que nadie está por encima de la ley, ni siquiera un presidente o un expresidente de los Estados Unidos”, manifestó.



En tanto, ayer martes, un tribunal de apelaciones autorizó a un comité de la Cámara de Representantes acceder a las declaraciones de impuestos del expresidente.