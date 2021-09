Las erupciones en el volcán en La Palma son cada vez más explosivas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La erupción del volcán de la Cumbre Vieja en la Isla canaria de la Palma sigue en curso con fases más explosivas y ha arrasado ya unas 240 hectáreas de terreno en un perímetro que se acerca a los 16 kilómetros, según los datos facilitados por el Departamento de Seguridad Nacional (DSN).

El DSN señala además que la columna de gases o pluma que sale del volcán de La Palma, isla del archipiélago canario atlántico, alcanza hasta los 4.500 metros de altura.

Se mantienen dos coladas de lava activas. La situada más al norte está casi detenida y tiene una altura máxima de 12 metros mientras que el frente sur sigue avanzando a 4 o 5 kilómetros por hora con una altura de 10 metros.

La colada tiene una longitud de 3.800 metros y se encuentra a 2.100 metros de la costa.



También el sistema europeo de satélites Copernicus, que sigue la evolución de la erupción desde su inicio, ha actualizado sus datos y señala que a las 18:14 de la tarde de ayer, la lava había cubierto ya 180 hectáreas (14 nuevas en las once horas precedentes).

Además, en ese momento habría destruido 390 inmuebles (40 más que el día anterior) y 14 kilómetros de carreteras.



Respecto a la calidad del aire, el Departamento de Seguridad Nacional indica que, según los datos meteorológicos, se descarta que se produzca lluvia ácida durante las próximas 24 horas y añade que "en caso de producirse no provocaría afecciones significativas al tratarse de un evento puntual no persistente".



En el mismo sentido, Emergencias 112 Canarias insiste en que "los valores del dióxido de azufre reflejan que la calidad del aire es buena y se descarta lluvia ácida".

El informe del DSN añade que ayer la acción del viento en superficie ocasionó desplazamientos que causaron algún retraso en la salidas o llegadas de algún vuelo entre Tenerife y La Palma.



Además, añade, "Enaire ha establecido de forma temporal hasta el fin de la situación actual dos zonas restringidas del espacio aéreo en los municipios de El Paso y los Llanos de Aridane, en la zona del mar y tierra por debajo de 3000 pies, lo que no afecta a la aviación comercial".



El propio gestor de la navegación aérea en España recordaba hace pocas horas en sus redes sociales que "el espacio aéreo de Canarias opera con normalidad".

¿Cuánto durará la erupción?

La ciencia no puede responder con certezas a preguntas como cuánto durará la erupción del volcán de La Palma, ni si se abrirán o no más bocas eruptivas, ha reconocido a Efe el vulcanólogo del Centro Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC) Vicente Soler.



Esas preguntas, que pueden hacerse los ciudadanos o los medios de comunicación, tienen muy difícil respuesta, ya que el proceso eruptivo se debe a un fenómeno natural que se produce en el interior de la Tierra y al que no se tiene acceso, ha recordado Soler.

Ha comentado que, si a ese tipo de cuestiones se responde "no lo sé", el juicio social será preguntar "entonces qué hace ese tío ahí", pero es preciso entender que el interior de la Tierra es más inaccesible que el espacio y que el conocimiento se tiene de forma indirecta.



"Nadie ha podido tener un acercamiento" al interior de la Tierra y, por ello, no es de extrañar que el conocimiento real sea escaso, en el sentido de que no hay observables físicos que se puedan medir directamente, ha señalado Vicente Soler.



Así, ha explicado, cuando se dice que el magma se acerca a la superficie es porque eso es lo que indican algunos parámetros, pero nadie ha visto su recorrido en las profundidades del planeta.



En el caso del nuevo volcán de la isla española de La Palma, cuya erupción se inició el domingo pasado en el municipio de El Paso, el proceso está en "velocidad de crucero" y, en palabras de Vicente Soler, casi hay que "cruzar los dedos para que siga así".



En el estado actual de cosas en la erupción de La Palma hay parámetros observables geofísicos y geoquímicos que permiten tener una idea "aproximada" del estado del sistema y, así, se sabe que está en un estado de gran tensión, pero el hecho de que no crezca es un dato que hace pensar que el proceso continúa.



Pero de ahí a aseverar que durará 25 días o que no sufrirá un parón o se abrirá un nuevo centro eruptivo es algo que la ciencia no está en condiciones de responder "hoy por hoy", ha reiterado este vulcanólogo del Centro Superior de Investigaciones Científicas de España.