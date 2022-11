Equipo de Lula inspecciona el lugar de transición de gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Parte del equipo de transición de Luiz Inácio Lula da Silva inspeccionó ayer viernes el lugar donde se realizará el proceso en Brasilia. El grupo está inspeccionando el Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), una estructura puesta a disposición por el gobierno de Jair Bolsonaro, para evaluar posibles cambios en la ocupación física de los espacios.

En la mañana, la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, el coordinador del programa de gobierno de la campaña de Lula, Aloizio Mercadante, y el líder del PT en la Cámara, diputado Reginaldo Lopes (PT-MG) llegó al lugar.



El trabajo del equipo de transición debe comenzar en el CCBB el lunes. El gobierno electo debe nominar 50 nombres para evaluar las cuentas y programas del actual gobierno, además de debatir la factibilidad de las promesas de campaña.



El coordinador de los trabajos será el vicepresidente electo, Geraldo Alckmin (PSB), quien el jueves acudió al Palacio del Planalto para conversar del asunto con el ministro de la Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-AL).

“Si bien hay 50 nombres, como ya mencionó Alckmin, tendremos muchos que no necesariamente serán nombrados, pero serán voluntarios. Estamos trabajando con la idea de ocupar el espacio a partir del lunes. No con todo el equipo, pero al menos con el equipo directivo, que hará esta parte de apoyo”, dijo Gleisi Hoffmann.



El lunes, los nombres indicados para componer el grupo de transición deben ser ratificados por Lula. Él deberá estar en Brasilia para una ronda de conversaciones, incluso con miembros del Congreso y del Poder Judicial. Pero Gleisi dice que la agenda del PT aún no está cerrada.