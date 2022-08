Enfermera es investigada por muertes de al menos cinco bebés en Córdoba, Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La justicia de Argentina investiga si la muerte de al menos cinco bebés recién nacidos en un hospital de la provincia de Córdoba fue un caso de mala praxis u homicidio, informaron este viernes fuentes sanitarias y judiciales.



Se trataba de bebés sanos, de madres sanas y si bien hay cinco casos confirmados, según el ministerio de Salud de Córdoba no se descarta que sean más. Todos nacieron entre marzo y junio, pero el caso salió a la luz esta semana a raíz de la denuncia presentada por la abuela de una beba fallecida el 6 de junio.



Una enfermera está en el centro de la hipótesis principal de la investigación judicial por al menos cinco muertes de bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba. La mujer habría actuado con intencionalidad. No obstante, hasta el momento no hay imputaciones en el expediente, mientras desde la Justicia y el Ministerio de Salud provincial indicaron que no habrá más declaraciones hasta que se avance con las averiguaciones.

Todo indica que el universo de 13 muertes ocurridas entre marzo y junio analizado por el fiscal Raúl Garzón –de las cuales, en principio, cinco son sospechosas– se ampliaría a todas las de este año. A la vez, se espera que se sigan sumando denuncias de familias que ahora dudan de que sus hijos hayan fallecido por causas naturales.

La presencia de cantidades elevadas de potasio en dos cuerpos revelada por sendas autopsias es lo que hace pensar a los investigadores que no se trata de mala praxis. Además, los bebés tenían marcas de pinchazos.



Respecto de la enfermera, que quedó en el centro de la principal hipótesis, informaron fuentes con acceso al expediente, habría ingresado a trabajar al hospital en 2020 y tendría “buenos antecedentes”.



Desde el Ministerio de Salud provincial indicaron, primero, que había 23 empleados separados, además de la directora, Liliana Asif, y la subdirectora. El viernes pasado definieron que eran nueve, todos con participación en los partos y posteriores controles de los bebés fallecidos. Un indicio parece ser que, después del apartamiento de los agentes, cesaron las muertes.

Tal como describió La Nación fue la noche del 6 de junio la que marcó un punto de quiebre. Hasta entonces había tres muertes de bebés nacidos sanos, de embarazos normales y madres sanas. Su involución en 24 horas no era compatible con esos antecedentes.



Ese 6 de junio nació la beba de María Martín, la mujer que contó cómo desmejoró y cómo las enfermeras le preguntaron si se le había caído, ya que presentaba un hematoma en la espalda.



La beba se salvó después de 30 días de internación; el hematoma terminó en una necrosis que le dejará una marca de por vida. Los análisis mostraron que tenía “elevado nivel de potasio”, una coincidencia con las dos autopsias.

Más testimonios



Este fin de semana se conoció el caso de Yoselín Rojas Gaspar. También el 6 de junio tuvo un parto normal en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, pero a los 45 minutos le comunicaron que su recién nacida había fallecido por un “paro cardiorrespiratorio”. Al momento del alumbramiento, le habían dicho que era “sana”. La llevaron a control y le dijeron, después, que había muerto.



Para la denuncia judicial espera el resultado de la autopsia. “Mi hija de 17 años había comenzado con trabajo de parto el 5 de junio” y en la madrugada del 6 “me avisan que mi nieta había nacido en perfectas condiciones” con un poco más de 3 kilos y que la madre también se encontraba en buen estado de salud, dijo Romina Cejas, la abuela de una beba fallecida, a El Doce Tv.



En la madrugada del 7, le notificaron que la nena había muerto por una “descompensación” que le había ocasionado dos paros cardiorrespiratorios.

Vanesa Cáceres es otra madre que acudió a la Justicia. Su bebé murió 11 horas después de nacer “sano”. A ella le informaron que había tenido una arritmia.



La investigación sobre las muertes de los bebés en el Hospital Materno Neonatal, que funciona en el barrio Poeta Lugones, en el noroeste de esta capital provincial, conmociona a la sociedad cordobesa.



La causa, según relató en conferencia de prensa el fiscal Garzón, se inició por la denuncia de un “ciudadano que aporta esta preocupación”, puntapié que lo llevó a realizar los allanamientos. “No era familiar de los bebés”, precisó el funcionario, y agregó que en dos casos fue el propio centro de salud el que “judicializó”.