"Emociones positivas": el pedido de Almagro para acabar con la polarización en América

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y excanciller uruguayo, Luis Almagro, pidió "emociones positivas" para acabar con la polarización en América, así como un diálogo más "cercano" entre los bloques ideológicos.

Almagro se expresó de esta manera en una charla en la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, donde compartió mesa de debate con el expresidente del Gobierno español José María Aznar y explicó a un centenar de estudiantes las funciones y objetivos de la institución que dirige.

A juicio del secretario de la OEA, para detener la polarización hacen falta "emociones positivas". "No es que la política no sea emocional, pero hay que mantener la racionalidad de la política, esa que nos hace sumar esfuerzos, generar condiciones de simpatía, proximidad, aun con adversarios políticos", estimó este martes.



Esos valores no se dan en la política actual, un ámbito que, a su parecer, está más marcado por sentimientos de "superioridad" entre rivales políticos.



"Hay que conseguir que la emocionalidad positiva prevalezca", solicitó Almagro, quien no quiso contestar a la prensa sobre la investigación interna de la OEA por una presunta relación suya con otra empleada de la institución, algo prohibido por el Código Ético.



Para Almagro, el "hemisferio" americano "ha venido dando bandazos entre izquierda y derecha" y ha de "encontrar un camino que le permita mirar el largo plazo".



"Tenemos que lograr que dramatismo baje para que logremos lugares comunes para trabajar conjuntamente", dijo.

Venezuela, Cuba y Nicaragua

Almagro se refirió a las "crisis migratorias" de Venezuela, Cuba y Nicaragua, que según afirmó se dan por "las extremas condiciones" de vida de esos países.



Asimismo hizo alusión a la situación de Venezuela dentro de la OEA y explicó que, a pesar de que el país comenzó el proceso de salida "hace dos años", para poder abandonarlo cumpliendo los estatutos de la institución "primero tiene que pagar las cuotas que debe".



"Cada año que pasa tiene una deuda más grande con nuestra organización, cada vez nos deben un año más de cuota, si se quieren ir que se pongan al día de las cuotas", subrayó.



Sobre Venezuela, dijo además que protagoniza "la principal crisis migratoria, social y probablemente de seguridad de toda la región" y estimó que a esa situación se ha llegado "de manera gradual".