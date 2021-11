Elecciones en Chile: se confirma la segunda vuelta con José Antonio Kast y Gabriel Boric

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ultraderechista José Antonio Kast y el izquierdista Gabriel Boric, con programas y conceptos antagónicos del futuro de Chile, pasaron ayer domingo a una segunda vuelta que se definirá el próximo 19 de diciembre.

Kast lideraba la elección presidencial con un 28,52% de los votos, seguido por Boric, con un 25,6% tras escrutarse más del 90% de los votos, informó el Servicio Electoral. De esta forma, Kast aventajaba en 2,92 puntos a Boric.



Tal como ocurre en Chile desde 1999, la elección se definirá en segunda vuelta ya que ninguno superó el 50% de las preferencias para suceder al actual mandatario, el conservador Sebastián Piñera. Unos 15 millones de chilenos fueron llamados a votar.



El populista Franco Parisi (derecha liberal), un economista que vive en Alabama, sur de Estados Unidos y no ha pisado el país en toda la campaña electoral, figura tercero con el 12,9% de las preferencias tras concentrar su proselitismo en las redes sociales.



Muy cerca la senadora demócrata-cristiana, Yasna Provoste, con el 12% y del oficialista Sebastián Sichel con 11%. Le siguen Marco Enriquez-Ominami y Eduardo Artés, ambos con menos del 8%.

Sebastián Sichel reconoció su derrota y anunció enseguida que su formación no le dará su apoyo a Boric y que se apartará de la vida pública. “Nos vamos con la frente en alto, ya le mandé las felicitaciones a Kast”, dijo Sichel. Tampoco llamó abiertamente a votar por Kast.

“Ese espíritu totalitario y fascista es lo que representa la candidatura de José Antonio Kast. Nosotros jamás podríamos tener una posición neutra respecto de lo que esto significa para el país. No queremos que se repitan esos dolores y esos horrores (ocurridos durante la dictadura de Augusto Pinochet)”, dijo Provoste, también al reconocer su derrota.



La única candidata mujer ha reconocido que su candidatura “no ha logrado movilizar” a la ciudadanía pese a haber hecho “todo lo que estaba en sus manos”. Sobre su apoyo a Boric, aliado a los comunistas, dijo que no se va a mantener neutral pero no le entregó un apoyo explícito.



Sebastián Piñera, actual presidente de Chile, pidió a los candidatos ganadores mantener el diálogo.



En estas elecciones también se votó por 115 diputados y 27 de 50 senadores, cuyos resultados se darán a conocer más adelante, según anunciaron las autoridades.



La jornada

Las elecciones de ayer domingo fueron las más inciertas desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con la idea previa de cambiar el modelo que permitió crecimiento económico y estabilidad política en las tres últimas décadas pero es señalado como el origen de la desigualdad que propició las protestas desde octubre de 2019.



Boric, de 35 años, la edad mínima para postular a la presidencia de Chile, propone un cambio al modelo económico neoliberal, mientras que Kast, de 55 años, promete restaurar el orden y seguridad tras dos años turbulentos.



Las mesas cerraron a las 18:00 horas de Uruguay, con largas filas de votantes esperando sufragar en las cuartas elecciones realizadas desde octubre del 2020, cuando se llevó a cabo el plebiscito para definir el cambio a la Constitución heredada de Pinochet.



En Chile el voto es voluntario desde 2012 y pueden votar extranjeros con más de cinco años de residencia en el país. Suele haber una baja participación electoral, sobre todo entre los jóvenes.



“Representamos el proceso de cambio y transformación que viene, (pero) con certezas, con la gradualidad que sea necesaria”, dijo Boric al votar en Punta Arenas, su ciudad natal, en el extremo sur.



Por su parte Kast, que después de 20 años de militancia en el ultraconservador partido Unión Demócrata Independiente (UDI) es uno de los fundadores del Partido Republicano, intenta mantener el modelo neoliberal heredado de la dictadura y promete imponer “orden, seguridad y libertad”.



Fin de ciclo

Varios analistas consultados consideran que estas elecciones cerrarán el viejo ciclo político del país, pues los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta son ajenos a las coaliciones de partidos tradicionales que han gobernado Chile en las últimas décadas.



“Se puede sostener que son las últimas elecciones del viejo ciclo, ya que pueden terminar con un resultado diferente a los (políticos) que ha habido”, dijo Raúl Elgueta, politólogo de la Universidad de Santiago.



Elisa Loncón, la académica indígena que preside la convención que redacta la nueva carta magna, ideada para suavizar las masivas protestas que ha proliferado por el país, aseguró que “no da lo mismo quién gane” puesto que el próximo presidente deberá gobernar “en clave constitucional”.



“Quien se instale hoy (o en segunda vuelta) será un Gobierno de transición que en el futuro tendrá que ver cómo implementa la nueva Constitución”, reivindicó.



La participación transcurrió sin incidentes. Desde que el voto dejó de ser obligatorio en Chile, ninguna elección ha superado el 50% del padrón a excepción del plebiscito del pasado octubre, cuando sufragó el 50,9%. Además de implementar las normas de la nueva Carta Magna -en caso de aprobarse-, el próximo presidente deberá afrontar una acuciante inflación y una crisis institucional y social que viene desde 2019.