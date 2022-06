Duque calificó de "asesino" a Maduro y apuntó contra la "diplomacia de almíbar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Colombia, Iván Duque, calificó hoy de "criminal" y "asesino" al líder venezolano, Nicolás Maduro, y criticó, en una entrevista con Efe, la diplomacia "de almíbar" practicada por algunos países en relación a Caracas.

"Nicolás Maduro es un criminal, es un asesino y por eso lo denuncié ante la Corte Penal Internacional", dijo Duque en referencia a la denuncia que presentó en 2017, cuando era senador, por presuntas violaciones de Derechos Humanos en Venezuela.

"Hay países que han tenido con él (Maduro) una diplomacia meliflua, una diplomacia de almíbar, timorata, tímida, por no decir derrotista, y uno frente al crimen no se puede doblegar", afirmó.



Las denuncias de "semejante atrocidad" contra Maduro, agregó, no han impedido a Colombia mantener una relación de "fraternidad" con el pueblo venezolano y acoger a 1,8 millones de emigrantes "en un gesto que no tiene antecedentes en la historia de la migración".



"Tenemos la ola más grande de fraternidad por el pueblo venezolano, pero también la más clara firmeza frente a un régimen oprobioso, mafioso, y además con vínculos con el terrorismo internacional", insistió el presidente de Colombia, que concluye hoy su participación en la Conferencia de los Océanos que se celebra en Lisboa.



Iván Duque, del Centro Democrático, el partido creado por el expresidente Álvaro Uribe, dejará el poder en agosto en manos de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierdas que tendrá Colombia.