Drones suicidas, la estrategia de Vladimir Putin para aterrorizar a Ucrania

El ejército de drones “suicidas” de Vladimir Putin volvió ayer lunes a aterrorizar Kiev por segunda vez en una semana, mientras las tropas rusas siguen llegando a la vecina Bielorrusia, despliegue que amenaza con crear un segundo frente como ocurriera al comienzo de la invasión en febrero. (Ver nota aparte).

“Todas las noches y todas las mañanas el enemigo aterroriza a la población. Los drones suicidas y misiles atacan toda Ucrania. El enemigo puede atacar nuestras ciudades, pero no podrá doblegarnos”, afirmó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la red Telegram.



Los ataques enemigos martillearon no sólo la capital ucraniana, sino también otras nueve regiones desde el oeste al norte y desde el este al sur y la costa del mar Negro. Causaron al menos ocho muertos -cuatro en la capital- y dañaron instalaciones eléctricas en varias regiones del país.



Putin había negado el pasado viernes la necesidad de nuevos ataques masivos contra Ucrania después de los bombardeos en represalia por la explosión en el puente de Crimea.



En una fotografía de restos de un dron publicada por Klitschkó se puede leer “Guerán-2”, que es el nombre ruso del aparato no tripulado iraní “Shahed-136”.

Tras este nuevo ataque, las autoridades ucranianas urgieron a los países occidentales a suministrar a Kiev defensa antiaérea “cuanto antes”.



Según el último parte de las administraciones militares regionales, el Ejército ruso lanzó ayer lunes ataques con misiles, drones, lanzacohetes múltiples y artillería pesada contra nueve regiones de Ucrania.



Además de Kiev, también fueron atacadas Leópolis, Ternópil y Vinnytsia en el oeste; Sumy en el norte; Jmelnitsky en el centro; las orientales de Járkov y Dnipropetrovsk; y las sureñas de Odesa y Mykolaiv, bañadas por el mar Negro.



Decenas de drones y misiles de crucero fueron derribados por la defensa antiaérea, lo que no impidió que varios “cientos” de localidades se quedaran sin electricidad este lunes, afirmó el primer ministro ucraniano de Defensa, Denys Shmyhal.

“Irán es responsable del asesinato de ucranianos. Un país que oprime a su propio pueblo está ahora suministrando a los monstruos rusos armamento para asesinatos masivos en el corazón de Europa”, dijo Mykhailo Podolyak, asesor del presidente ucraniano.



Irán negó categóricamente que esté suministrando armamento a cualquiera de los bandos en conflicto.



La Unión Europea (UE) está reuniendo pruebas sobre el uso en Ucrania por parte de Rusia de drones de fabricación iraní y está dispuesta a reaccionar con sanciones si confirma la utilización de esa arma, indicó ayer lunes el alto representante comunitario para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. “Estamos siguiendo muy de cerca este uso de drones. Estamos reuniendo pruebas y estaremos preparados para reaccionar con las herramientas de que disponemos”, indicó Borrell al término de un Consejo de ministros de Exteriores de la UE.



En el encuentro, los ministros acordaron sancionar a 11 ciudadanos iraníes y a cuatro empresas de ese país en respuesta a la represión contra los manifestantes que están protestando por la muerte de Mahsa Amini, de 22 años que falleció tres días después de ser detenida por la Policía de la Moral por, supuestamente, llevar mal el velo islámico.



Estados Unidos también advirtió que tomará medidas contra las empresas y países que cooperen con el programa de aviones no tripulados de Irán.



“Cualquiera que haga negocios con Irán que puedan tener algún vínculo con el desarrollo de drones o misiles balísticos, o con el flujo de armas de Irán hacia Rusia debe tener mucho cuidado y actuar con diligencia: Estados Unidos no dudará en recurrir a sanciones o tomar medidas contra los autores”, dijo a los periodistas el portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel.

Proponen condenar la “propaganda homosexual”

Los diputados rusos llamaron ayer lunes a endurecer la polémica ley que condena la “propaganda homosexual”, una nueva señal de la línea conservadora asumida por Rusia en plena ofensiva en Ucrania. La cámara baja del Parlamento, la Duma, celebró una sesión de consultas sobre las enmiendas a la ley de 2013 que prohíbe exponer a los menores a lo que las autoridades consideran “propaganda gay”.



El proyecto de ley pretende ir más allá y prohibir también la “negación de los valores familiares” y la “promoción de orientaciones sexuales no tradicionales” a todas las edades. Según los diputados, es necesario endurecer la ley porque “la operación especial (en Ucrania) tiene lugar no solo en el campo de batalla, pero también en los espíritus y en las almas de las personas”, dijo Alexandre Khinstein, que lidera el Comité de información de la Duma.

Rusia envía armas y soldados a Bielorrusia



Rusia y Bielorrusia aceleran la formación de una Agrupación Militar Regional.



Rusia enviará unos 170 tanques, hasta 200 vehículos blindados de combate y hasta cien piezas de artillería y morteros a la frontera sur de Bielorrusia, que linda con Ucrania, informó ayer lunes el Ministerio de Defensa bielorruso.



El viceministro bielorruso de Defensa para la Cooperación Militar Internacional, el coronel Valeri Revenko, tuiteó esta información después de informar a 19 agregados militares extranjeros del reforzamiento de la frontera de Bielorrusia con Rusia.



Al equipo militar que enviará el Kremlin a Bielorrusia, que ha apoyado logísticamente a Rusia en su invasión a Ucrania, se sumarán hasta 9.000 militares rusos para integrar una “agrupación regional” ruso-bielorrusa. Según Revenko, las unidades rusas estarán desplegadas en cuatro polígonos de entrenamiento en el este y centro de Bielorrusia.



Las fuerzas de la agrupación regional efectuarán “ejercicios tácticos” en territorio bielorruso con “fuego real y lanzamientos de misiles antiaéreos”.



“El contenido principal de estos eventos serán ejercicios tácticos, que incluyen disparos con fuego real y lanzamiento de misiles guiados antiaéreos, ejercicios especiales de equipos de ingeniería, de organización de comunicaciones, seguridad y logística”, dijo Revenko.



El sábado, el Mando militar bielorruso indicó que los primeros trenes con militares rusos llegaron ya al país, en tanto que el domingo constató la presencia de aviones rusos que se sumarán a la agrupación.

La pasada semana, el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, anunció haber acordado la creación de dicha agrupación regional con su colega ruso, Vladímir Putin, en un paso que Bielorrusia ha calificado de puramente “defensivo”.



Esos soldados participarán en actividades de instrucción militar destinadas “al aumento del nivel de cumplimiento de misiones en la defensa de la Unión Estatal” Rusia-Bielorrusia, según indicó el régimen bielorruso, que recalcó que el paso es puramente “defensivo”.



El régimen de Lukashenko alega que durante los últimos años los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) han incrementado su potencial en las fronteras con Bielorrusia, a lo que se ha sumado el rearme de Polonia y los países bálticos.



“En las condiciones actuales, la mayoría de las propuestas del Ministerio de Defensa de la República de Bielorrusia sobre la necesidad de diálogo y desescalada bajo diversos pretextos no fueron aceptadas. El resultado es el despliegue de la agrupación regional”, señaló hoy Revenko.