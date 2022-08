Dólar blue en Argentina cotiza a la baja en el primer día de Sergio Massa como ministro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En las primeras negociaciones del día en la vecina orilla, los dólares libres caen hasta $7 y las acciones argentinas arrancan la jornada teñidas de verde. Se trata de las reacciones iniciales del mercado, luego de que anoche finalmente se conocieran los lineamientos de la política económica que llevará a cabo el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, con el foco puesto en recomponer las reservas del Banco Central (BCRA), recortar subsidios y no emitir más en lo que resta del año.

Este jueves, las "cuevas" de la city porteña venden dólares blue a $291, un descenso de $7 frente a la jornada anterior (-2,4%). En una semana marcada por la volatilidad, donde el tipo de cambio paralelo registró fuertes subas y bajas, por el momento acumula un descenso de $5 en comparación con el viernes pasado.

En contexto, antes de la salida de Martín Guzmán del Palacio de Hacienda el blue se posicionaba en los $239. Es decir, $52 más abajo que los valores actuales. Durante la gestión de Silvina Batakis, el billete informal cerró en los $338, la cotización nominal más alta que se tenga registro. Hoy se ofrece a $47 menos.



“La apuesta central de las medidas son las expectativas. No hay más que eso, faltan muchas precisiones. Eso puede ayudar en el corto plazo, pero la verdad es que los anuncios que se vienen haciendo no se cumplen y el mercado está cada vez más en modo ‘ver para creer’. La apuesta por el ‘plan Massa’ pasa por el apoyo político, que es una ventaja. No son medidas que apunten a dar un giro de 180 grados, sino que buscan enderezar la situación haciendo un foco fuerte en el impacto que puedan tener los anuncios”, consideró Francisco Matigg, portfolio manager de Consultatio Plus.

El dólar MEP, herramienta que consiste en la compra-venta de bonos para dolarizarse, retrocede $5 en el día y se posiciona en los $277,20 (-1,8%). En perspectiva: un mes atrás cotizaba en torno a los $248 ($29 menos que hoy) y su récord histórico lo alcanzó el miércoles pasado, cuando se ofreció a $323,24 ($46 más que las cifras actuales).



El dólar contado con liquidación (CCL), instrumento que utilizan las empresas para girar los dólares fuera de la Argentina de forma legal, aparece en pantallas a $285,89, $2 menos que ayer (-0,6%). Está a casi $34 de distancia de los valores que registraba antes de la salida de Guzmán (valía $252,20). En tanto, su máximo histórico fueron los $339,40 del miércoles pasado -antes de que se confirme que Massa asumiría-, $53,50 más que la cotización actual.

“Evaluamos como positivo definir una hoja de ruta mínima. Claramente, vendrán mayores definiciones con el correr de los días. Este tipo de medidas suelen tener un impacto inicial positivo, pero se diluyen rápido a medida que se van quedando sin sustancia. Es indudable que el ministro no puede hablar abiertamente de una devaluación del tipo de cambio oficial. Sin embargo, la sustancia necesaria, aunque no suficiente, es la aceleración del crawling peg (devaluación diaria) mensual del tipo de cambio. Es la única forma de ir camino a una unificación cambiaria, achicando la brecha”, considero Fernando Camusso, director de Rafaela Capital.



Actualmente, el dólar oficial mayorista se vende a $123,46 (+0,2%), valor que se utiliza de referencia en el comercio exterior. Al contrastar con el dólar blue, la cotización más alta del mercado cambiario, la brecha se encuentra por encima del 135%.



“En materia cambiaria (que es lo más urgente) lo más relevante de la conferencia de prensa de ayer fue lo que no dijeron: no anunciaron (aún) ni un desdoblamiento ni un salto cambiario discreto del tipo de cambio oficial, hipótesis que tanto revuelo tuvieron en el mercado. A su vez, los desembolsos de organismos internacionales que mencionaron al ritmo que viene vendiendo el Banco Central (BCRA) en las últimas 10 ruedas se agotan en 25 días”, indicó el analista económico Juan Pablo Albornoz.



En la ventanilla del Banco Nación se ofrece el tipo de cambio oficial minorista a $138,75. El dólar “ahorro”, con un 30% de impuesto PAIS y otro 35% de Ganancias, cuesta $228,93. Al pagar con la tarjeta gastos realizados en moneda extranjera, que tiene un 45% de Ganancias, la cotización de referencia son los $242,81.

Bonos y acciones

Por otro lado, los bonos del último canje de deuda abrieron el día con algunas alzas, también ayudados por el buen clima que se transita a nivel global. En el exterior, la mayor suba es para el Bonar 2038, con un 1,3%; el Global 2030 sube 0,7%; y Bonar 2030, también 0+,7%.



El riesgo país, que mide la diferencia de tasa que los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países, avanza tres unidades y se posiciona en los 2397 puntos básicos (+0,1%). A pesar de que el índice elaborado por el JP Morgan descendió 546 puntos en las últimas dos semanas, aún sigue siendo uno de los valores más altos de todo América Latina.

El S&P Merval opera en las 119.665 unidades, una caída de 0,6% en comparación con el cierre previo. El panel de la bolsa porteña presenta variaciones mixtas: por un lado, ascienden las acciones de Cablevisión Holding (+4,7%), Edenor (+3,4%) y Bolsas y Mercados Argentinos (+2,3%); por el otro, retroceden Aluar (-2%), YPF (-2%) y Cresud (-1,8%).



En la bolsa de Nueva York, las principales acciones argentinas que cotizan en el extranjero (conocidas como ADR) registran variaciones positivas. Se destaca Mercado Libre, con un salto de 16,4%, debido a que ayer presentó el balance trimestral y reveló que tuvo ganancias mayores a las esperadas. Le siguen los papeles de Irsa (+4,3%), Pampa Energía (+3,2%) y Globant (+2,1%).