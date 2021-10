Tras su divorcio, Bill Gates sufre una caída estrepitosa en el ranking de los más ricos del mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Bill Gates fue destronado del listado de millonarios que confecciona la revista Forbes. El cofundador de Microsoft, que durante años lideró el ranking como una de las dos personas más ricas de Estados Unidos, descendió varios casilleros por primera vez en su historia como magnate. ¿El principal motivo? Su divorcio con Melinda.

El empresario debutó en The Forbes 400, una lista anual en la que se enumera a las personas más ricas del país norteamericano, en 1986 y desde 1991 se mantenía en el podio, siendo el primero de la lista o el número dos. Este año, descendió al cuarto puesto.



Con una fortuna valuada en 134.000 millones de dólares, el filántropo quedó por detrás de Jeff Bezos (Amazon), Elon Musk (Tesla) y Mark Zuckerberg (Facebook).



Sin embargo, no fueron solo las fluctuaciones en el mercado bursátil las que generaron la caída de Gates. Es que parte de su patrimonio (al menos 5700 millones de dólares en acciones) quedaron para su exesposa Melinda, tras la separación del matrimonio en mayo pasado.

La riqueza de Gates está distribuida en distintos activos. El magnate tiene una participación de 1,3% en Microsoft (es decir, 31.000 millones de dólares al 3 de septiembre, fecha en la que Forbes confeccionó la lista de 2021). Además, a través de su compañía de inversión Cascade Investment LLC es dueño de una proporción mayoritaria del Four Seasons Hotels, el 14% de la concesionaria AutoNation, acciones de la empresa de gestión de residuos Republic Services, del fabricante de tractores Deere & Co, de Canadian National Railway y de otras empresas más. También es dueño de una propiedad valuada en 143 millones de dólares, conocida como Xanadu.



La primera vez que Gates apareció en el ranking fue en 1986, cuando era dueño del 45% de las acciones de Microsoft, una empresa que tenía una valor de 315 millones de dólares. Al año siguiente, las acciones aumentaron de precio y Gates se transformó en el multimillonario más joven del mundo, con una fortuna de 1250 millones de dólares.



A partir de ahí, su patrimonio no dejó de crecer. En 1991 pasó del número 16 del año anterior, a ser número dos, con 4800 millones de dólares, y en 1992 se consagró la persona más rica de Estados Unidos con 6300 millones de dólares.



En 2000, el patrimonio del empresario se redujo por primera vez, luego de que renunciara como CEO de su empresa, pero a pesar de la caída, Gates logró mantenerse número uno. Su fortuna también fue disminuyendo tras las transferencias que el magnate realizó a su fundación filantrópica Bill & Melinda Gates.



Así y todo, hasta 2017 Gates se mantuvo liderando el ranking. Recién en 2018 perdió el puesto, cuando fue superado por Bezos. Su estrepitosa caída siguió a finales de 2020, cuando Musk lo superó, y terminó de consolidarse en agosto pasado, cuando Gates realizó la transferencia de acciones a su exesposa y Zuckerberg quedó por encima de él.