El discurso de Jill Biden sobre latinos que causó un gran revuelo: "No somos tacos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, se disculpó a través de su portavoz, Michael LaRosa, tras la polémica ocasionada por las palabras que pronunció en una conferencia en San Antonio (Texas, EE. UU.) de la organización UnidosUS, uno de los grupos latinos de mayor influencia en el país.



LaRosa dijo en un tuit escueto que "la primera dama se disculpa porque sus palabras transmitieron nada más que pura admiración y amor por la comunidad latina".



¿Qué fue lo que pasó y por qué pidió disculpas? Un comentario de la primera dama de Estados Unidos indignó a la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ), que le recordó a la esposa de Joe Biden que los latinos "no somos tacos".

En un discurso el lunes en Texas con motivo de la conferencia anual UnidosUS 2022, una organización de defensa de los derechos civiles de los hispanos en Estados Unidos, la esposa del presidente de Estados Unidos dijo: "La diversidad de esta comunidad, tan distinta como las bodegas del Bronx, tan hermosa como las flores de Miami y tan única como los tacos de desayuno aquí en San Antonio, es nuestra fortaleza".



La NAHJ reaccionó, visiblemente molesta, diciendo que "usar tacos de desayuno para tratar de demostrar la singularidad de los latinos en San Antonio demuestra una falta de conocimiento cultural y de sensibilidad hacia la diversidad de los latinos en la región".

En Estados Unidos viven más de 62 millones de hispanos, según datos del censo de 2020, pero se trata de un grupo muy diverso culturalmente.



"No somos tacos", protestó en Twitter la NAHJ, la organización más grande de periodistas latinos en Estados Unidos, que exhorta a Jill Biden y al equipo que escribe los discursos "a tomarse el tiempo en el futuro para comprender mejor las complejidades de nuestra gente y comunidades".



"Nuestra herencia como latinos está formada por una variedad de diásporas, culturas y tradiciones culinarias, y no debe reducirse a un estereotipo", añade.

En pleno periodo preelectoral de cara a los comicios legislativos de medio mandato de noviembre, los republicanos se sumaron a las críticas.

En un tuit, el congresista republicano Carlos Giménez afirmó que los hispanos "no son un monolito".



"Por si la Casa Blanca necesita un recordatorio: no, no somos tacos", sino que "somos un pueblo muy real y diverso, moldeado por diferentes historias, comida e incluso variaciones en el idioma. Tenemos sueños y aspiraciones. Queremos educación, trabajar y salir adelante", insistió Giménez.