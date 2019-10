Qué dijeron Maduro, Estados Unidos y la OEA sobre las elecciones en Bolivia 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El domingo 20 de octubre hubo elecciones en Bolivia. La jornada transcurrió en paz. Basándose en un conteo electrónico rápido de votos, llamado TREP, que está organizado por el Tribunal Supremo Electoral, el candidato opositor Carlos Mesa celebró su paso a segunda vuelta junto a Evo Morales. Sin embargo, tras esos datos parciales, se suspendió el recuento de votos con el 84% escrutado y recién re reanudó 20 horas después.

Las acusaciones de fraude electoral desataron una ola de manifestaciones al punto que el martes 22 dimitió el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Antonio Costa, por considerar “desatinada” la decisión de detener el conteo.



Grupos sociales llamaron a una huelga general para hoy miércoles y detractores de Morales tomaron las sedes de varios recintos electorales en el interior del país y quemaron algunos de ellos.



Maduro saludó a Morales como “presidente reelegido”.

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, respaldó este miércoles a su par boliviano, Evo Morales, a quien saludó como "presidente reelegido", pese a que todavía no es oficial su reelección, y denunció que las protestas contra su homólogo responden a una "conspiración de la derecha".

"Quiero expresar toda la solidaridad (...) con el pueblo de Bolivia y con el presidente reelecto, legítimo, constitucional, Evo Morales", dijo Maduro desde el palacio presidencial en Caracas, antes de partir a Azerbaiyán donde entregará la presidencia del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal).



El mandatario aseguró que Morales "está obteniendo más del 10%, casi 11%" de diferencia sobre el opositor Carlos Mesa, aunque hasta ahora el recuento oficial de votos llega a casi el 97 por ciento, con un 46,49 por ciento a favor del presidente boliviano y un 37,01 para el expresidente Mesa.



"Está en marcha un golpe de Estado de la derecha con apoyo internacional. Ya la derecha había declarado durante dos meses que no iba a reconocer (...) es un golpe de Estado anunciado, cantado y puedo decir derrotado", sostuvo.



Maduro aseguró que se trata de una "conspiración" de la oposición boliviana y la "derecha racista", a la que acusó de hacer llamamientos a la violencia y de amenazar a Morales, "uno de los grandes líderes morales y éticos de toda América".



Estados Unidos habló de "serias consecuencias".

Estados Unidos urgió a Bolivia respetar el voto de la ciudadanía so pena de "serias consecuencias", dijo este miércoles el subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak.



En una audiencia ante la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Kozak indicó que Washington urgió a Bolivia a que "respete los votos emitidos por el pueblo".



"Ellos deberían hacer eso y si no lo hacen nosotros les hemos dejado claro que van a haber serias consecuencias en sus relaciones con la región", agregó.



"Los bolivianos tuvieron la oportunidad de tener una elección limpia, estaban en el proceso avanzando e inexplicablemente dejaron de contar los votos y después anunciaron resultados inconsistentes", dijo en el Congreso Kozak, en un momento en que Morales dijo estar "casi segurísimo" de ganar en primera vuelta.



OEA cree que ir a balotaje es la “mejor opción”.

La Organización de Estados Americanos (OEA) cree que la convocatoria de una segunda vuelta electoral en Bolivia es la "mejor opción", incluso en el caso de que Morales consiga suficiente margen (10 puntos porcentuales sobre su más cercano contendiente) para alcanzar la victoria en primera ronda