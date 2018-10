Derrotas emblemáticas

Era una cuestión de honor para Lula que fuera electa, tanto que parte considerable de los recursos fueron para ella. En el lado de Jair Bolsonaro, el mayor fracaso fue Magno Malta. El senador es del grupo íntimo del candidato a presidente, fue elegido para el cargo de vice, pero se lanzó a la reelección y fue reprobado por el pueblo del estado del Espíritu Santo.

Otra derrota emblemática es la de Romero Jucá. El senador fue líder de todos los gobiernos recientes, del PSDB, del PT o del MDB. Participó del gobierno de José Sarney, en la segunda mitad de los años 1980. Esta vez, sin embargo, no consiguió ninguna de las dos plazas para representar el estado de Roraima en el Senado.

El cambio más profundo en el parlamento, sin embargo, todavía va a suceder. A partir de la próxima legislatura comienza a valer la cláusula de barrera. El partido que no alcanza el mínimo deja de tener recursos electorales. No es solo dinero, sino también tiempo de televisión. Parlamentarios en partidos que no alcanzan los requisitos tienden a migrar a otros lemas. Los analistas políticos creen que habrá una baja en el número de partidos con representación en el Congreso. Estimamos que serán 18 partidos en esta legislatura, caminando para llegar a 10 porque las barreras van aumentando con el tiempo.

Las bancadas disminuyeron de tamaño. Esto significa que el próximo presidente tendrá que negociar con más partidos medios. La nueva situación va a demandar del electo presidente mucha capacidad de negociación para montar su coalición. Bolsonaro, por ejemplo, dijo que ya cuenta con el apoyo de unos 300 parlamentarios. Pero muchos de ellos están involucrados en el Lava Jato. Esto está en conflicto con el discurso anticorrupción del candidato.