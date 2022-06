Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las autoridades sanitarias confirmaron el primer caso de viruela del mono en Brasil, que fue diagnosticado en un paciente de 41 años que llegó a la ciudad de San Pablo tras un reciente viaje a España, informaron este miércoles fuentes oficiales.

El caso fue confirmado por la Alcaldía de San Pablo, que también está atenta a la situación de otro paciente, una mujer de 26 años, con sospechas de haber contraído la enfermedad pese a que no ha viajado al exterior ni ha estado en contacto con posibles infectados.



Según la municipalidad, el hombre ya diagnosticado con viruela del mono, cuyo estado de salud no fue detallado, está aislado en el hospital municipal Emilio Ribas desde que presentó los primeros síntomas a su llegada de España, uno de los países más afectados por el brote de la enfermedad que se registra este año en regiones no endémicas.

El alcalde de San Pablo, Ricardo Nunes, dijo en declaraciones a periodistas que los familiares, allegados y vecinos de la mujer con sospecha de haber contraído la enfermedad están siendo monitoreados por las autoridades sanitarias municipales.



De acuerdo con el Ministerio de Salud, en todo Brasil había hasta el lunes al menos siete casos sospechosos de contagio en personas residentes en los estados de Santa Catarina, Ceará, Mato Grosso do Sul, Río Grande do Sul, Rondonia y San Pablo.



Según el Ministerio de Salud, que montó una sala de situación para centralizar la vigilancia de la posible propagación de la enfermedad en el país, todos los pacientes con sospecha están "aislado y en recuperación, y bajo supervisión de los equipos de vigilancia en salud".



La cartera agregó que ya envió muestras de todos los pacientes a laboratorio para realizar los respectivos exámenes de diagnóstico.

Frente a las sospechas de viruela del mono, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil ha recomendado retomar medidas de prevención aplicadas durante la pandemia de coronavirus y relajadas en los últimos meses después de que el Gobierno derogó el "estado de emergencia" declarado por la crisis de covid-19.



Entre otras propuestas, la Anvisa sugirió que sea retomado el uso de las tapabocas y el distanciamiento social en los aeropuertos y vuelos.



La viruela del mono es endémica desde hace al menos 40 años en países de África occidental y central.

Pese a que con anterioridad se habían registrado casos aislados en otras regiones, vinculados hasta entonces siempre a personas que habían viajado al continente africano, este año se ha registrado un brote más extendido en varios países no endémicos.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) contabilizó hasta el lunes 780 casos confirmados en las últimas semanas en países no endémicos, en un 88% de ellos diagnosticados en Europa.



Los laboratorios han confirmado este patógeno en 27 países no pertenecientes a las regiones endémicas, con Reino Unido como el país con más contagios (207), seguido de España (156), Portugal (138), Canadá (58) y Alemania (57).



También se han registrado más de una decena de casos en EE.UU., Bélgica, Francia, Italia y Países Bajos, así como dos contagios en Argentina y uno en México, de acuerdo con los datos recibidos por la OMS desde las redes sanitarias nacionales.