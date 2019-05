Censan a militares venezolanos en el exilio por si crisis "amerita una acción de fuerza"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) inició este miércoles un censo de los militares venezolanos que están fuera del país, en el entendido de que la solución a la crisis "ameritará una acción de fuerza".

Unos 200 militares, principalmente desde Estados Unidos y Colombia, se han registrado en las primeras horas en que la web censomilitarveppex.com ha estado abierta, dijo a Efe José Colina, presidente de Veppex y él mismo con un pasado como militar.



Colina, que calcula que son unos 4.000 los militares que están en el extranjero, subrayó que con esta iniciativa se pretende básicamente saber cuántos son, en que países se encuentran y establecer contacto con ellos para ver cómo pueden ayudar a una salida de la crisis en Venezuela.



"Ante la situación que vive Venezuela y entendiendo que la solución ameritará una acción de fuerza antes, durante y después de la salida de (Nicolás) Maduro del poder, es obligatorio saber dónde están los militares que se opusieron e esta tragedia y si estarían en disposición de regresar en cualquier escenario", señala un comunicado de Veppex.



La organización con sede en Miami resalta que "la plataforma ha sido desarrollada tomando las medidas de seguridad necesarias y la información que se genere de este censo está bajo la responsabilidad y custodia de la organización Veppex".



Consultado por Efe, Colina dijo que los militares fuera del país pueden ser útiles en cualquier escenario: si hay una sublevación interna como refuerzo de los alzados y si hay una intervención basada en tratados de asistencia recíproca para "controlar la situación y dar estabilidad" al gobierno de transición.



En caso de que no se de ninguna de esas situaciones, Colina indicó que también podrían intentar entrar en Venezuela para forzar la salida de Maduro.



"Necesitas a los militares para poder tener gobernabilidad en Venezuela", aseguró Colina, quien considera "un desastre" los encuentros exploratorios para un diálogo entre el Gobierno de Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó realizados en Noruega.



A su juicio, a Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente interino de Venezuela por más de medio centenar de países, que no consideran legítima la presidencia de Maduro, ese "error le está costando apoyo y credibilidad", porque no se puede negociar con "un régimen criminal, narcotraficante y usurpador".



Colina subrayó que tras el cese de la "usurpación" del poder por Maduro se necesitará "reconstruir" las Fuerzas Armadas de Venezuela y para eso hay que contar con los militares que se opusieron al chavismo.



Veppex se propone realizar otro censo de los funcionarios policiales, de seguridad y funcionarios públicos que se encuentren en el exilio con la misma finalidad.