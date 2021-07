Uno de cada 25 casos de cáncer está vinculado al consumo de alcohol, según estudio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cerca del 4% de todos los casos de cáncer detectados el año pasado en el mundo (unos 740.000) están vinculados al consumo de alcohol, inclusive moderado, de acuerdo a estimaciones publicadas este miércoles por la Agencia internacional para la investigación del cáncer (Circ).

La mayor parte (86%) de estos cánceres atribuibles al alcohol están vinculados con el consumo "de riesgo y excesivo" (más de dos bebidas alcohólicas diarias), de acuerdo al estudio.

Pero, inclusive un consumo "leve o moderado" (hasta dos vasos de alcohol diarios) aún representa "uno sobre siete casos atribuibles al alcohol, o sea, más de 100.000 casos nuevos de cáncer en el mundo" en 2020, afirma en un comunicado de prensa la Circ, dependiente de la OMS (Organización Mundial de la Salud).



Esto demuestra "la necesidad de poner en marcha políticas e intervenciones eficaces para concienciar al público sobre el vínculo entre el consumo de alcohol y el riesgo de padecer cáncer, y para reducir su consumo general", indicó una funcionaria de la Circ, la doctora Isabelle Soerjomataram.

Publicado en la revista médica The Lancet Oncology,el estudio enumeró al menos siete cánceres cuyo riesgo aumenta por el consumo de alcohol: cavidad bucal, faringe, laringe, esófago, colon-recto, hígado y mama en mujeres (o sea, 6,3 millones de casos en 2020).



Cruzando estos datos con los del consumo de alcohol por país hace una década (tiempo que lleva esta enfermedad en declararse), los investigadores calcularon que 741.300 de estos cánceres (o sea, el 4% del total de nuevos casos de cáncer en el mundo en 2020) podrían estar directamente relacionados con el alcohol.

"En 2020, los tipos de cánceres con mayor número de casos nuevos vinculados al consumo de alcohol fueron el de esófago (190.000 casos), el de hígado (155.000 casos) y el cáncer de mama en mujeres (98.000 casos)", de acuerdo a la Circ.



Mongolia es el país con la mayor incidencia de casos nuevos de cáncer relacionados con el alcohol (10%, 560 casos). En Kuwait, país musulmán donde el consumo de alcohol está prohibido, es la más baja (un poco más del 0%, o sea, 5 casos).



Esta proporción se calcula en un 5% en Francia (20.000 casos), un 4% en el Reino Unido (16.800), un 3% en Estados Unidos (52.700) e inclusive un 4% en Alemania (21.500).

Además, los hombres representan alrededor de las tres cuartas partes del total de casos de cáncer atribuibles al alcohol (567.000 casos).



Sin embargo, este estudio tiene sus limitaciones, señaló The Lancet Oncology en un comunicado de prensa. Por un lado, no considera la interrupción de la atención a causa de la pandemia de covid, que puede haber llevado al subdiagnóstico de algunos cánceres el año pasado.



Además, no tiene en cuenta interacciones entre el consumo de alcohol y otros elementos, como el tabaco o la obesidad, a los que también se les pueden atribuir cánceres.