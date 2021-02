Candidato de Correa gana, no le alcanza y debe ir a un balotaje

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El izquierdista Andrés Arauz y el derechista Guillermo Lasso tendrán que ir a una segunda vuelta el 11 de abril para definir quién será el próximo presidente de Ecuador, según dos encuestas a boca de urna difundidas por medios tras las votaciones generales de ayer domingo.

Las elecciones marcaron el resurgimiento del exmandatario Rafael Correa, quien desde Bélgica evita la cárcel a la que fue condenado por corrupción, tras cuatro años de feroz campaña contra su exaliado, el presidente Lenín Moreno.

El delfín de Correa, un economista de 36 años, obtuvo entre 34,9% y 36,2% de los apoyos, de acuerdo con las empresas Cedatos y Clima Social.



Si la autoridad electoral confirma esos números, Arauz deberá ir al balotaje con Lasso, un exbanquero de 65 años y quien logró entre 21% y 21,7% de los sufragios.



Las encuestadoras dieron el tercer lugar al líder indígena Yaku Pérez (de 16,7% a 18%), también de izquierda y quien podría dirimir el próximo duelo.



De no haber sorpresas, Ecuador deberá volver a las urnas ya que ninguno de los 16 candidatos obtuvo la mitad más uno de los votos válidos o alcanzó el 40% de los mismos más una diferencia de diez puntos sobre el segundo, para evitar una segunda vuelta.



Arauz, quien no pudo votar por estar empadronado en México, apuesta por vencer en un solo turno los comicios marcados por la dispersión del voto en un número récord de aspirantes y las medidas contra la pandemia, que deja más de 258.000 casos y 15.000 muertos.



“Tenemos grandes razones para sostener nuestra posición de que el margen con el cual se ha comunicado por parte de estas encuestadoras será mucho más amplio cuando tengamos los resultados oficiales”, manifestó a la prensa en Quito.



Si los resultados oficiales confirman que hay segunda vuelta, los ecuatorianos deberán elegir entre Arauz y Lasso al sucesor del impopular presidente Moreno, quien no optó por la reelección. Su mandato de cuatro años concluirá el 24 de mayo.



Estas elecciones, como anticipaban los analistas, giraron en torno a Correa, el popular expresidente que gobernó entre 2007 y 2017 y quien desde Bélgica agitó la campaña para que la izquierda nacionalista recuperara el poder luego de romper con Moreno.



La politóloga Karen Garzón Sherdek, de la Universidad Internacional SEK, dijo a la AFP que “el voto de hoy evidencia el voto duro que tiene Rafael Correa, la gente ha votado no por un apoyo directo a Arauz sino porque es el candidato del correísmo”.



“¡Gracias Ecuador querido! La Revolución Ciudadana ha ganado en forma ABRUMADORA, pese a campaña sucia y a 4 años de brutal persecución e infamias. Ahora, a esperar el conteo oficial. Ojalá se pueda vencer en una sola vuelta, por el bien del país ¡Hasta la victoria siempre!”, declaró el exgobernante por Twitter.



De su lado, Lasso dijo tras sufragar en Guayaquil (suroeste) que se vería en el balotaje con “quien desee el pueblo ecuatoriano”. “El 11 de abril próximo la victoria será contundente a favor del cambio”, señaló.