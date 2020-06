Brasil, protestas y polémica por cifras de la pandemia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Brasileños salieron a las calles ayer domingo en varias ciudades para manifestarse a favor y en contra del presidente Jair Bolsonaro, en medio de la polémica por la decisión del gobierno de suspender los informes diarios sobre la evolución de la pandemia del coronavirus en el país. La Fiscalía brasileña dio ayer un plazo de 72 horas para que el Ministerio de Salud explique la omisión de datos consolidados sobre la pandemia que fue adoptada desde el viernes.

En San Pablo, miles de personas fueron al Largo da Batata, un punto de encuentro tradicional en el barrio noble de Pinheiros. Pancartas en defensa de la democracia, contra el racismo y críticas a Bolsonaro predominaban entre los manifestantes, la mayoría jóvenes. Muchos de los manifestantes vestían ropas negras y usaban máscaras.

En la Avenida Paulista, a unos 6km, menos de cincuenta personas se reunieron para expresar apoyo a Bolsonaro y defender el fin del confinamiento.



Autoridades regionales pidieron mantener los actos separados para evitar enfrentamientos. Sin embargo, al final de la tarde un pequeño grupo intentó realizar una caminata tras la manifestación y fue impedido por la policía.

Protestas en Brasil por cifras de la pandemia. Foto: Reuters.

En Brasilia, más temprano, cientos de personas, también de negro y con máscaras, caminaron con instrumentos de percusión y bengalas hacia el paseo de los ministerios portando pancartas con mensajes como: “Todos por la democracia”, “Contra el racismo y el fascismo” y “Terrorismo es la política de exterminio del gobierno”.



Un grupo menor a favor de Bolsonaro también se concentró en la capital. Los seguidores del presidente acostumbran manifestarse los fines de semana con la presencia de Bolsonaro, frente a sedes de los poderes públicos pidiendo el fin del confinamiento, “intervención militar” y atacando a representantes del Congreso y la Corte Suprema.



Bolsonaro critica a autoridades regionales, municipales y otros poderes por la aplicación de cuarentenas y defiende la publicación parcial de números de la pandemia.



Con casi 646.000 casos confirmados y más de 35.000 muertes, Brasil es el segundo país en cantidad de contagios y el tercero en número de decesos, en medio de una disputa sobre la manera de registrar los datos.



El Gobierno federal estima que los fallecimientos por COVID-19 son menores a los reportados por entes regionales y municipales, mientras que estas autoridades alegan que las infecciones y muertes son mucho mayores que las oficialmente publicadas.



En medio de esta polémica, la Fiscalía brasileña dio un plazo de 72 horas para que el Ministerio de Salud explique por qué dejó de publicar datos consolidados sobre la pandemia.



A partir del viernes, el Gobierno retrasó en tres horas la divulgación de los datos, que ahora son informados a las 22 horas con el argumento de evitar “subnotificaciones” e “inconsistencias” del reporte diario de los 27 estados.



Frente común

El ex presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) y los ex ministros Ciro Gomes (PDT) y Marina Silva (Rede) reforzaron la necesidad de que los líderes políticos se unan contra los reveses democráticos en medio de la crisis política que atraviesa Brasil. Los tres participaron en un debate moderado por la columnista de Globo Miriam Leitão en “GloboNews”.



FHC criticó la forma en que Bolsonaro ha estado lidiando con la crisis del coronavirus, creando una crisis económica e institucional. “El mayor problema que tenemos en Brasil, y simbolizado por aquellos en el poder, es el retraso. No se trata de ser de derecha: están al revés. Tienen telarañas en la cabeza, no pueden ver la realidad, se aferran a los fantasmas. Ahora han inventado un marxismo tan globalista. No sé qué es eso, y mira, entiendo estas cosas”, dijo el ex presidente.



El ex ministro Ciro Gomes también dijo que las fuerzas políticas, incluso si son adversarios, deben unirse para luchar contra lo que él considera un riesgo para la continuidad de la democracia en el país. Gomes aprovechó para criticar a quienes no participarían en la lucha por la protección de la democracia en Brasil. La declaración se produce días después de que el ex presidenta Lula declarara en una reunión del PT que no firmaría manifiestos firmados por algunos de los opositores del partido, especialmente aquellos que defendieron el juicio político de Dilma Rousseff.



La ex ministra Marina Silva también enfatizó la necesidad de la unidad de diferentes líderes políticos.