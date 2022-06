Boris Johnson ganó, pero la rebelión interna en el Partido Conservador británico continúa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Superado el intento de sacarlo del cargo, el primer ministro Boris Johnson tiene ahora que darle un nuevo impulso a su gobierno. Ayer martes les pidió a sus ministros “pasar página. En una reunión con su gabinete, el líder “tory” les agradeció el apoyo y urgió a dejar atrás el tumultuoso periodo marcado por las fiestas en Downing Street durante la pandemia.

Sin embargo, su victoria por poco margen en la moción de censura en el Partido Conservador del lunes deja a Johnson en una posición debilitada, con un 41% de sus diputados en contra, una situación que lo condiciona para el resto del período.



Johsnon afronta una investigación parlamentaria sobre si mintió a la Cámara de los Comunes durante el escándalo de los festejos, que podría volver a amenazar su continuidad. Además, el 23 de junio hay dos elecciones parciales en Inglaterra -en las circunscripciones de Wakefield, que los “tories” ganaron en 2019, y Tiverton y Honiton, tradicionalmente conservadora-, cuyos resultados se interpretarán como una medida del respaldo del electorado.



De haber sido Johnson derrotado el lunes, el partido habría convocado una elección interna para designar a un nuevo líder, que se convertiría automáticamente en jefe de gobierno. Pero aunque corren rumores sobre los posibles candidatos a sustituirle, ninguno de ellos destaca realmente, lo que beneficia a Johnson.

Bajar impuestos

Johnson superó el desafío a su liderazgo gracias al voto a favor de 211 diputados conservadores (un 59%) frente a 148 que le penalizaron, con el respaldo público de la mayoría de sus ministros.



En comparación, la ex primera ministra Theresa May sobrevivió a una moción de censura en 2018 por un margen más amplio, antes de verse obligada a dimitir unos meses después.



Un “Johnson herido está en peligro”, tituló The i Paper, mientras que The Guardian calificó el resultado del voto de “humillación” para el primer ministro. En el lado conservador, The Telegraph afirmaba que esta “victoria insignificante divide a los tories”.



El politólogo Anand Menon, del King’s College de Londres, considera que el voto asestó un “golpe masivo” al primer ministro. “Dudo que dimita, así que la cuestión es si los diputados, evidentemente descontentos, encontrarán la manera de expulsarlo”, dijo a la AFP.

La victoria de Johnson significa que los diputados conservadores no pueden convocar otra moción de censura por un periodo de doce meses, si bien hay rumores de que algunos buscan un cambio en las normas para poder revisar la situación en seis meses.



Un portavoz del primer ministro negó ayer martes que este “tenga planes” de remodelar su equipo de gobierno, aunque esto no se descarta en un futuro a fin de sustituir a parlamentarios con cargos intermedios que se perciben como menos leales al jefe.



En su intervención ante el gabinete, retransmitida parcialmente por televisión, Johnson pidió concentrarse en cumplir con las promesas electorales que le dieron la mayoría absoluta en los comicios del 12 de diciembre de 2019.



Su objetivo ahora, afirmó, es “hacer avanzar al país” apoyándose en medidas que beneficien a los británicos en plena crisis de poder adquisitivo. “Este es un Gobierno que cumple con lo que más le importa a la gente de este país”, afirmó, para destacar la gestión gubernamental durante la crisis sanitaria y para paliar los efectos de la alta inflación.



“Hoy, me comprometo a continuar cumpliendo con estas prioridades. Estamos del lado de los británicos trabajadores y vamos a seguir adelante con la tarea”, declaró.



Johnson pidió a los ministros que “reduzcan costes”, al tiempo que se mantendrá la inversión a fin de eventualmente rebajar los impuestos. “Y de esta manera, creo que podremos continuar con nuestra agenda, haciendo de esta la economía más próspera y exitosa de Europa”, mantuvo.

La rebelión sigue

Aunque algunos conservadores, partidarios y detractores de Johnson pidieron hoy aceptar sin rencor el resultado de la moción, otros alertan de que, aunque superara esa prueba, el primer ministro tiene los días contados.



El antiguo dirigente “tory” William Hague dijo en The Times que Johnson “ha experimentado un nivel más alto de rechazo” que cualquier predecesor y le instó a “reconocer esto” y dejar el cargo.



El diputado Roger Gale, un crítico habitual, pronosticó que Johnson “no durará más allá de otoño” -septiembre-diciembre en el Reino Unido-, y consideró inconcebible que encabece el Partido Conservador en las elecciones de 2024.



Su correligionario Andrew Bridgen pidió a Johnson “que se vaya ahora con honor” y advirtió de que “las preocupaciones entre los conservadores no desaparecerán”, mientras que el exsecretario de Estado Tobias Ellwood auguró que “caerá antes del congreso” anual del partido en octubre.

Dado que Boris Johnson ha rechazado dimitir y sus colegas han perdido de momento la posibilidad de expulsarle, en principio la única manera de destituirle sería si sus ministros le dieran la espalda, lo que por ahora parece improbable. Esto podría cambiar si, por ejemplo, surgiera un potencial sustituto capaz de negociar el recambio.



Zelenski: “Me alegro de no perder a un aliado”

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, expresó ayer martes su alegría por que Boris Johnson siga como primer ministro. Zelenski llamó a Johnson un “verdadero amigo de Ucrania” cuando habló por enlace de vídeo en un evento organizado ayer martes por el periódico Financial Times. “Lo considero a él nuestro aliado y al Reino Unido un gran aliado”, agregó Zelenski. “No sé quién fue el responsable de esta decisión ayer, pero me alegro de que no hayamos perdido a un aliado muy importante. Esta es una gran noticia. Eso es todo lo que puedo decir”, añadió. El presidente ucraniano participó en la conferencia virtual Global Boardroom, en la que reiteró su petición de apoyo militar occidental.



Candidatos a la silla de Johnson

Aunque el lunes sobrevivió a una moción de censura en el Partido Conservador, la posición de Boris Johnson quedó muy débil. Sin un sucesor claro, circulan varios nombres como posibles candidatos para reemplazarlo.



Jeremy Hunt. 55 años. Ex ministro de Relaciones Exteriores y de Salud, perdió frente a Boris Johnson en 2019. Desde entonces ha estado preparándose para volver a presentarse.



Rishi Sunak. 42 años. Ministro de Finanzas, es el primer hindú en ocupar el cargo. Estuvo en medio de una serie de escándalos en torno al ventajoso estatuto fiscal de su multimillonaria esposa india. Defensor del Brexit, fue nombrado ministro de Finanzas en 2020.



Liz Truss. 46 años. Ministra de Relaciones Exteriores. Fue ministra de Comercio Internacional durante el Brexit.



Sajid jAVID. 52 años. Ministro de Salud, hijo de un conductor de autobús inmigrante paquistaní, fue ministro de Finanzas de Johnson. Votó en 2016 a favor de la permanencia en la UE, pero luego se sumó al Brexit.



Priti Patel. 50 años. Ministra del Interior, es la más conservadora en el gabinete de Johnson. Firme partidaria del Brexit, también votó en contra del matrimonio homosexual. Nació en Londres en el seno de una familia ugandesa-india y ha adoptado una línea muy dura en materia de inmigración.



Tom Tugendhat. 48 años. Presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de los Comunes. Ex oficial del ejército, sirvió en Irak y Afganistán.



Penny Mourdaunt. 49 años. Exministra de Defensa y actualmente secretaria de Estado de Comercio Exterior, fue una de las figuras de la campaña a favor del Brexit en 2016.