Boris Johnson: “Vamos a culminar el Brexit el 31 de octubre”

Boris Johnson se comprometió ayer a liderar la salida de Reino Unido de la Unión Europa (UE) a fines de octubre con o sin acuerdo. Su convincente victoria en la interna del Partido Conservador, empuja a Reino Unido hacia un enfrentamiento con la UE y a una crisis a nivel local, ya que legisladores británicos se han comprometido a derribar cualquier gobierno que intente abandonar el bloque sin un acuerdo de divorcio.

Johnson logró el apoyo de más de 92.000 miembros del Partido Conservador, casi el doble de los obtenidos por su rival, el secretario de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt.



Theresa May dejará el cargo hoy miércoles, tras acudir al Palacio de Buckingham, donde será recibida por la reina Isabel, que nombrará más tarde primer ministro a Johnson.



“Vamos a culminar el Brexit para el 31 de octubre y vamos a beneficiarnos de todas las oportunidades que traerá un nuevo espíritu de ‘podemos hacerlo’”, dijo Johnson. “Como un gigante dormido, vamos a levantarnos y vamos a librarnos de las dudas y la negatividad”, señaló.



Johnson dijo que el mantra de su campaña ha sido “culminar el Brexit, unir al país y derrotar a (el líder de la oposición laborista) Jeremy Corbyn, y eso es lo que vamos a hacer”.



“Boris Johnson obtuvo el apoyo de menos de 100.000 miembro del Partido Conservador no electos (...), pero no obtuvo el apoyo de nuestro país”, reaccionó Corbyn en Twitter.

Será la primera vez que un decidido defensor del Brexit lidera el gobierno desde que los británicos votaron a favor de salir de la UE en junio de 2016. El Brexit ganó entonces con el 52% de los votos.



La libra esterlina cayó con fuerza en las últimas semanas por preocupaciones sobre un Brexit no pactado. El banco de inversión Goldman Sachs elevó la probabilidad de un Brexit sin acuerdo del 15% al 20%, pero mantuvo sin cambios en el 45% las posibilidades de que haya un adiós negociado de la UE.



El negociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier, expresó ayer martes que espera “trabajar constructivamente” con Johnson, “para facilitar la ratificación del Acuerdo de Retirada y lograr un Brexit ordenado”.



Para la UE está claro que el texto que está sobre la mesa, negociado entre los 27 socios europeos y Theresa May, y rechazado por el Parlamento británico, no se toca.



Los próximos pasos de Johnson influirán en el destino de las generaciones británicas venideras y en el rumbo inmediato de la economía europea. Algunos expertos predicen que podría acabar durando unos pocos meses en el cargo.



Es que el nuevo primer ministro toma el relevo con una precaria mayoría conservadora en la Cámara de los Comunes. Una mayoría que se redujo a sólo dos diputados el lunes después de la suspensión de Charlie Elphicke de las filas conservadoras tras ser acusado de tres cargos de agresión sexual.



El nombramiento de Johnson provocó que el ministro de Finanzas Philip Hammond y varios ministros más anunciasen que dimitían, principalmente porque no comparten su posición de salir de la UE sin acuerdo.

Boris Johnson. Foto: AFP

Alan Duncan dimitió como secretario de Estado para Europa y las Américas el lunes. Duncan trató de forzar una prueba del apoyo de Johnson en el parlamento mediante un debate de emergencia ayer martes, un intento frustrado por el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow.



La formación del nuevo gabinete de Johnson será seguida con atención por el sector empresarial, que desde hace meses pide a los políticos terminar con la actual incertidumbre del Brexit.



El director general de las Cámaras de Comercio Británicas, Adam Marshall, pidió este martes a Johnson que evite un Brexit “confuso y desordenado”.



“El mensaje a Boris Johnson desde la comunidad empresarial en todo el Reino Unido no podría ser más simple: el momento de hacer campaña ha terminado y necesitamos que se ponga a trabajar”, dijo el empresario.



Pero el Brexit no será el único tema que dominará la agenda de Johnson por estos días.



La creciente tensión con Irán por la captura de un barco petrolero británico en el Golfo Pérsico, también demandarán su atención en estas primeras semanas en el gobierno.

Trump: “Me gusta, es un tipo diferente” En Boris Johnson, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría encontrar el primer ministro británico que siempre esperó, luego de criticar a Theresa May por cómo manejó el Brexit.



Trump parecía estar listo para extender rápidamente una invitación a Johnson a visitar la Casa Blanca una vez que asuma como primer ministro hoy miércoles. Ambos hablaron por teléfono la semana pasada.



“Me gusta Boris Johnson. Siempre me ha gustado”, dijo Trump a periodistas el viernes. “Él es un tipo diferente, pero dicen que yo también soy un tipo diferente. Creo que tendremos una muy buena relación”, destacó.



Ayer martes, el mandatario republicano dijo que los británicos estaban llamando a Johnson el “Trump de Reino Unido”. “La gente está diciendo que eso es bueno, que les gusto allá. Eso es lo que ellos querían. Eso es lo que necesitan”, declaró Trump ante un grupo de jóvenes políticos.



Repentinamente, los dos líderes serán los custodios de “la relación especial” entre Estados Unidos y Reino Unido, que se ha mantenido a lo largo de años por sus fuertes alianzas militares y diplomáticas. Con Johnson a bordo, Trump espera “fortalecer la relación especial entre nuestras dos naciones”, dijo un alto funcionario. Trump ha hecho reiterados intentos por dar consejos a May sobre el proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea. Afirmó que May había hecho “un muy mal trabajo” y añadió: “Creo que Boris enderezará la situación!”. (Reuters)