Bolívar Soberano debuta con devaluación de 96%

Venezuela puso en marcha un nuevo sistema cambiario con una devaluación de 96% del bolívar, en un cuestionado plan de reformas que busca sacar al país petrolero de la debacle económica.

Un día después de la entrada en circulación de nuevos billetes —la nueva moneda se llama Bolívar Soberano— que restaron cinco ceros a la moneda local, el Banco Central publicó una tasa equivalente a 60 bolívares por dólar, formalizando una macrodevaluación asomada hace cuatro días por el presidente Nicolás Maduro. Hasta la devaluación la cotización era de 2,49 bolívares soberanos por dólar.

Bajo las viejas denominaciones de la moneda, la tasa salta de 248.210 a 6.000.000 de bolívares por dólar, como se esperaba cuando Maduro ancló el bolívar a la criptomoneda estatal petro y estableció sus valores.

El mandatario fijó el petro en 3.600 de los nuevos bolívares y lo equiparó a un barril de crudo venezolano, unos 60 dólares; por lo que se infería la cotización ahora formalizada.

Sin embargo, la criptomoneda que creó el gobierno de Maduro genera desconfianza. Desde que fue lanzado en marzo, el petro, prohibido por Estados Unidos, no se cotiza en casas de cambio virtuales ni registra transacciones.

Bajo el nuevo esquema, la banca fue autorizada a comprar divisas a particulares, pero no a venderlas, anunciaron los ministros de Comunicación, Jorge Rodríguez, y Economía, Simón Zerpa. Eso fue considerado "un sin sentido" por Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica.

"No tiene nada que ver con un esquema abierto", apuntó Oliveros, quien considera que el dólar negro seguirá disparándose, como ha sucedido en los últimos días. El dólar en el mercado paralelo se cotizó ayer martes en 90 bolívares, aunque el número de operaciones, de acuerdo con lo que indicarobn expertos, fue bajo debido a la expectativa por los efectos de las reformas.

Luego de la derogación de una ley que castigaba con multas y cárcel a quienes transaran divisas al margen de un férreo control de cambios vigente desde hace 15 años, el gobierno había aceptado inicialmente estas operaciones solo a través de casas de cambio "autorizadas".

La primera subasta del relanzado sistema se esperaba para ayer, pero se retrasó hasta esta jornada.

Zerpa aclaró que las pujas solo serán alimentadas por divisas del sector privado, sin asignaciones del Estado. No habrá límites para ofertar, pero sí para comprar: 400.000 dólares mensuales para empresas y 500 para personas naturales.

"Quieren captar dólares por donde sea", dijo a la AFP el economista Leonardo Vera.

El gobierno necesita liquidez, pues la renta petrolera se desploma, el déficit roza 20% del PIB y la deuda externa alcanza 150.000 millones de dólares.

Límite.

Después de días de nerviosismo alrededor de la reconversión monetaria, el país intenta volver a la normalidad y adaptarse a las medidas económicas.

Los caraqueños hicieron largas filas en cajeros electrónicos que dispensaban los nuevos billetes, con un límite de 10 bolívares, insuficientes para tomarse un café. Hubo poca actividad ante la incertidumbre frente a los ajustes económicos de Maduro y también por la huelga de 24 horas que convocaron partidos de oposición contra esas reformas.

"Los bancos están trabajando y dando efectivo (...). He podido hacer transferencias (electrónicas), pagos y todo normal", dijo a la AFP César Aguirre, contador de 38 años, tras retirar dinero.

Sin embargo, los temores de una escalada de precios afloraban. "Todo sigue caro (...). Todo ha aumentado", se quejó Carmen Maldonado, ama de casa.

En sus reformas, Maduro anunció un aumento del salario mínimo de unos 3.400%, que según la patronal Fedecámaras pone a muchas empresas "en riesgo de quiebra", en un país donde el sector industrial funciona al 30%.

El plan incluye incrementos de impuestos que fueron aprobados ayer martes por la oficialista Asamblea Constituyente (el IVA pasa de 12% a 16%) y del precio de la nafta, la más barata del mundo. Con un dólar oficial pueden comprarse seis millones de litros.

El programa "paralizará la economía y obligará a mucha más gente a salir del país, mientras la espiral hiperinflacionaria se profundizará", prevé un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, con sede en Washington.

Han migrado 2,3 millones de venezolanos huyendo de la devastadora crisis, con una hiperinflación proyectada en 1.000.000% por el FMI y escasez de alimentos y medicinas. Esa corriente migratoria ha generado situaciones de tensión en países como Colombia, Ecuador, Perú y Brasil que dispuso un refuerzo de tropas en la frontera con Venezuela para mantener la seguridad.

El transporte para por la falta de billetes

Caracas amaneció lluviosa y con las calles desoladas. Muchos negocios estaban cerrados y el transporte colectivo no circulaba. Era difícil saber si la soledad en la capital era producto de la huelga general convocada por una parte de la oposición o por la incertidumbre que traen elas medidas económicas anunciadas por Nicolás Maduro.



En los pocos negocios que abrieron, la nayoría de comida y alimentos, el ambiente volvía a ser de confusión y preocupación tras la puesta en marcha de la reconversión monetaria que le ha quitado cinco cifras a la moneda local. En la barra de una panadería en el este de la capital, el propietario no sabía cómo anotar los precios. Un café que antes costaba tres millones de bolívares, ahora se expende en 30 Bolívares Soberanos.



Alexander Santos colocó un cartel en su negocio con una infografía que distribuyó una entidad bancaria que explica cómo calcular los montos. "Es cuestión de adaptarse", dice el hombre de 37 años para quien la huelga convocada por la oposición es un deja vú. "Esto ya lo vivimos. Para mí, es mejor abrir el negocio y ver cómo arranca la semana". Los otros responsables de que las ciudades ofrecieran esa imagen de soledad fueron los transportistas, que suspenden las actividades durante dos días debido a la reconversión. No tienen billetes ni monedas con las que se puedan pagar las rezagadas tarifas del servicio, que el gobierno aún no actualizó. Fuente: El País de Madrid