Biden hizo un llamamiento para "enfrentar el odio" tras tiroteo en Búfalo

El presidente de EE.UU., Joe Biden, hizo ayer un llamamiento a “trabajar juntos” para enfrentar el “odio”, tras el tiroteo en un supermercado de Búfalo (Nueva York) perpetrado por un supremacista que dejó al menos 10 muertos.

Durante un evento en el Capitolio para homenajear a los policías fallecidos en 2021, el mandatario aseguró que el Departamento de Justicia está investigando la masacre “como un crimen de odio motivado por el supremacismo blanco”.

“Todos debemos trabajar juntos para abordar el odio. Los corazones de los estadounidenses están heridos una vez más, pero nunca debe flaquear nuestra determinación”, expresó Biden. Previamente, la vicepresidenta, Kamala Harris, lamentó a través de un comunicado que el país “está sufriendo una epidemia de odio”, que se traduce en “actos de violencia e intolerancia”.



“Debemos denunciarlo y condenarlo. Los delitos de odio por motivos raciales y los actos de extremismo violento son dañinos para todos”, declaró.



Residentes conmocionados de Buffalo se congregaron ayer en vigilias y servicios religiosos para llorar a las diez personas asesinadas a tiros por un presunto adolescente supremacista blanco en un acto descrito por las autoridades como “terrorismo doméstico, puro y simple”.

Muertes anunciadas

El joven de 18 años que el sábado mató a diez personas e hirió a otras tres, en su mayoría negras, en un supermercado de la ciudad neoyorquina de Búfalo, escribió cuando estaba en el Instituto que quería cometer un tiroteo masivo, según The Wall Street Journal (WSJ).



El periódico asegura que los profesores informaron a la Policía. El comisionado de Policía de Búfalo, Joseph Gramaglia, reconoció en una rueda de prensa celebrada ayer que en junio del año pasado, el atacante, identificado como Payton Gendron, realizó una “amenaza generalizada, pero no una amenaza específica dirigida hacia un lugar o una persona en concreto”.



Gramaglia, que no ofreció más detalles sobre dicha amenaza, se limitó a apuntar que la Policía investigó lo ocurrido, mantuvo una entrevista con él y lo trasladó a una institución mental para que fuera evaluado.



Según el WSJ, un día y medio después fue dado de alta.

Los hechos

El sábado, Gendron se trasladó en un vehículo desde Conklin, una localidad a 320 kilómetros al sureste de Búfalo, y lo aparcó en el estacionamiento del supermercado Tops hacia las 14.30 hora local (18.30 GMT).



Después salió armado del vehículo, ataviado con un chaleco antibalas, un casco y una cámara con la que retransmitió en vivo la masacre a través de la plataforma Twitch, perteneciente a Amazon, antes de entregarse a la policía.



Las autoridades están investigando lo sucedido como un ataque terrorista y un crimen de odio en base, entre otras cosas, a un manifiesto que al parecer el joven dejó escrito.



El obispo baptista Darius Pridgen aseguró durante una misa en honor de las víctimas que en el texto Gendron, de raza blanca, dejó escrito que quería matar a todos los negros.