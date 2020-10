Biden extiende su ventaja sobre Trump según nueva encuesta a un mes de las elecciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La encuesta de opinión nacional, realizada del 2 al 3 de octubre y publicada el domingo, dio pocos indicios de un gran apoyo al presidente más allá del grupo central de seguidores de Trump, algunos de los cuales se han reunido frente al Centro Médico Militar Walter Reed, donde el mandatario está internado.



Trump ha descartado repetidamente la gravedad de la pandemia y señaló que la enfermedad desaparecería por sí sola. Incluso, la semana pasada criticó a Biden por usar una mascarilla pese a que el coronavirus ha dejado casi 210.000 muertos en Estados Unidos y obligó a cerrar negocios y escuelas.



Entre los adultos que se espera que voten el 3 de noviembre, la encuesta encontró que un 51% respalda a Biden, mientras que un 41% dijo que apoya a Trump. Un 4% eligió a un tercer candidato y el otro 4% dijo estar indeciso.

La ventaja de 10 puntos porcentuales de Biden sobre Trump es de 1 a 2 puntos más alta que la que alcanzó en las últimas semanas, aunque el alza aún se encuentra dentro del margen de error de la encuesta, de +/- 5 puntos porcentuales.

A un mes de las elecciones, Biden ha mantenido su ventaja para asegurarse el voto popular. Pero para ganar la presidencia, un candidato debe prevalecer en suficientes estados para imponerse en el Colegio Electoral, y algunas encuestas muestran que Trump es casi tan popular como Biden en los estados importantes.



Trump, de 74 años, dijo el sábado en un video desde la habitación del hospital en el que está internado que se siente "mucho mejor" y espera "volver pronto", tras un día de mensajes contradictorios desde la Casa Blanca sobre su condición luego de ser diagnosticado con COVID-19.



La mayoría de los estadounidenses continúan profundamente preocupados por el virus, y la encuesta encontró que el 65%, incluidos 9 de cada 10 demócratas registrados y 5 de cada 10 republicanos registrados, están de acuerdo en que "si Trump se hubiera tomado el coronavirus más en serio, probablemente no se habría infectado".



Solo el 34% dijo que piensa que Trump ha estado diciendo la verdad sobre el coronavirus, mientras que el 55% dijo que no y el 11% señaló no estar seguro.



El 57% de los encuestados desaprobó la respuesta de Trump a la pandemia, aproximadamente 3 puntos porcentuales puntos más que un sondeo que se realizó a fines de la semana pasada.



En tanto, los estadounidenses también parecen apoyar en gran medida la reducción de la carrera presidencial para garantizar la seguridad. El 67% quiere detener los mítines de campaña presenciales y el 59% cree que los debates deberían posponerse hasta que Trump se recupere del coronavirus.

Todavía no está claro cómo afectará el diagnóstico de Trump al próximo debate presidencial, programado para el 15 de octubre. El primer debate vicepresidencial entre la demócrata Kamala Harris y el republicano Mike Pence está programado para el jueves.



La encuesta de Reuters/Ipsos se realizó en línea, en inglés, en todo Estados Unidos. Recopiló respuestas de 1.005 adultos estadounidenses, incluidos 596 probables votantes.