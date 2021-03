AstraZeneca: Dinamarca, Noruega, Italia e Islandia suspenden uso de vacuna por casos de coágulos de sangre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Autoridades de salud de Dinamarca, Noruega, Italia e Islandia suspendieron el jueves el uso de la vacuna contra el COVID-19 producida por AstraZeneca tras informes de la formación de coágulos de sangre en personas inoculadas.

Más temprano, Austria dejó de usar un lote de vacunas de AstraZeneca mientras se investiga una muerte por trastornos de la coagulación y una enfermedad por una embolia pulmonar. Lo mismo ocurrió en Italia en donde la Agencia de Medicamentos prohibió el uso de un lote de vacuna AstraZeneca como precaución.



Sin embargo, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) afirmó que los beneficios de la vacuna superan sus riesgos y puede seguir siendo administrada.

EMA afirma que vacuna AstraZeneca puede usarse

La vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca puede ser utilizada mientras se investigan casos de coágulos que derivaron en trombosis, afirmó el jueves la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).



"La posición del comité de seguridad de la EMA (...) es que los beneficios continúan superando los riesgos y la vacuna puede continuar administrándose mientras está en curso la investigación de casos de eventos tromboembólicos", dijo la EMA.



La agencia indicó que según sus informaciones, la decisión danesa "fue tomada por precaución".



La EMA descartó el miércoles que la vacunación con un lote de la vacuna de AstraZeneca causara esas trombosis.



Esas reacciones cardiovasculares "no están clasificadas como efectos secundarios" del fármaco, aseguró.



"El número de casos de trombosis entre la gente vacunada no es más elevado que el número de casos observado en la población en general" indica la agencia, que cubre a los 27 países de la UE además de Noruega, Islandia y Lichtenstein.



Italia decidió no obstante suspender el uso de un lote de vacunas anticovid de AstraZeneca como medida de precaución, por temor a la formación de coágulos en la sangre como fue detectado en varios países europeos, indicó este jueves la Agencia Italiana de Medicamentos (AIFA).



AFP

Europa enfrenta problemas para acelerar el despliegue de las vacunas tras retrasos en las entregas de Pfizer y AstraZeneca, incluso cuando un aumento de los casos ante variantes más contagiosas del virus ha generado nuevas cuarentenas en países como Italia y Francia.



Dinamarca suspendió el uso de la vacuna por dos semanas después de que una mujer de 60 años, que recibió una inyección de AstraZeneca del mismo lote de vacunas utilizado en Austria, formó un coágulo de sangre y falleció, dijeron las autoridades sanitarias danesas.



La respuesta también fue generada por reportes sobre "posibles efectos secundarios graves" desde otros países europeos.



"Actualmente no es posible concluir si hay un vínculo. Actuamos de manera anticipada, es necesario investigarlo a fondo", dijo el ministro de Salud, Magnus Heunicke, en Twitter. La vacuna se suspenderá durante 14 días en el país.



"Es una decisión por precaución", afirmó en una conferencia de prensa Geir Bukholm, director de prevención y control de infecciones del Instituto Noruego de Salud Pública (FHI).



La FHI no especificó el tiempo que duraría la suspensión. "Esperamos (...) información para ver si existe un vínculo entre la vacunación y este caso con un coágulo de sangre", agregó.



Además, Islandia suspendió también el jueves las inyecciones con la vacuna mientras espera los resultados de una investigación de la EMA. Italia, también el jueves, dijo que suspenderá el uso de un lote de AstraZeneca diferente al utilizado en Austria.



Algunos expertos en salud afirmaron que hay poca evidencia que sugiriera que la vacuna de AstraZeneca no deba administrarse y que los casos de coágulos de sangre se corresponden con la tasa de tales casos en la población general.



"El problema con los informes espontáneos de sospechas de reacciones adversas a una vacuna es la enorme dificultad de distinguir un efecto causal de una coincidencia", dijo a Reuters Stephen Evans, profesor de farmacoepidemiología en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.



AstraZeneca dijo a Reuters en un comunicado que la seguridad de su vacuna fue estudiada ampliamente en ensayos en humanos y los datos revisados ​​por pares confirmaron que en general es bien tolerada.



La farmacéutica afirmó esta semana que no se ha confirmado "ningún acontecimiento adverso grave asociado". Agregó que está en contacto con las autoridades austriacas y que apoyará plenamente su investigación.

La EMA aseguró el miércoles que hasta ahora no hay pruebas que relacionen a AstraZeneca con los dos casos de Austria.