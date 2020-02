Lucas Pertossi, uno de los detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, grabó un audio desde el lugar del asesinato, momentos después de la golpiza fatal.

"Amigo, estoy acá cerca del lugar donde está el pibe y están todos a los gritos. Está la policía y llamaron a una ambulancia", dice Pertossi, quien se encontraba junto a otra persona en el cruce de las avenidas 3 y Buenos Aires en el momento en que grabó el mensaje.

"Caducó", concluye Pertossi sobre Báez Sosa. El joven fue grabado por una cámara de seguridad del municipio en el momento en que envió el audio, divulgado hoy.

También se conoció una serie de mensajes de texto enviados por otro de los detenidos por el crimen de Fernando, Blas Cinalli. "Amigo, flasheamos, matamos a uno", dijo Blas alrededor de las cinco de la mañana del 18 de enero, tras el ataque a Fernando.



El audio de Pertossi, junto a los mensajes de Cinalli, confirmarían que los acusados actuaron con premeditación.



Son ocho los imputados como coautores del asesinato de Fernando, ocurrido a las 4.44 del 18 de enero pasado, frente a la disco Le Brique, en Villa Gesell.



Los mensajes de audio



La siguiente es una transcripción de los mensajes de audio enviados al grupo de WhatsApp "losdelboca3" tras el ataque a Báez Sosa:



- Lucas Pertossi (4.46 horas): "Estoy yendo a la casa, vengan".



- Lucas Pertossi (4.55): "Estoy buscando a este Ciro es pajero... me dice vení al mercado que pasamos siempre, estoy en el mercado a la vuelta del hotel y no están amigo... es más lolo este Ciro.



- Lucas Pertossi (4.55): "Estoy acá cerca donde está el pibe y están todos ahí a los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia... caducó".



- Ciro Pertossi (6.06): "Chicos no se cuenta nada de esto a nadie".