Más "arrepentidos" que comprometen a Cristina K

El escándalo de los "cuadernos de las coimas" cada día compromete más la situación de la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, que el próximo lunes 13 deberá comparecer ante el juez Claudio Bonadio por esta causa. Hasta ahora eran empresarios que tenían contratos de obras con el Estado, y que figuran en los cuadernos, los que venían reconociendo que pagaban "aportes" para las campañas electorales. Pero ayer los que comprometieron a Cristina Kirchner fueron el exjuez Norberto Oyarbide y su exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina.

Tras haber acudido el miércoles a declarar en tribunales, Oyarbide fue entrevistado ayer por el periodista Baby Etchecopar en Radio 10. Se mostró preocupado y, entre lágrimas, pidió ampliar su declaración indagatoria en la causa de los cuadernos de las coimas , acusó al expresidente Néstor Kirchner (fallecido en 2010) y dijo que teme que lo maten.

"Estoy muy mal, estoy muy mal Baby. Pero me quedan fuerzas para decir algunas cosas", dijo el exjuez. Además, habló sobre el exagente de inteligencia Jaime Stiuso y el ex auditor general de la Nación Javier Fernández, a quienes acusó de "agarrarlo del cogote" para que sobreseyera al matrimonio Kirchner en una causa por enriquecimiento ilícito en 2009. "Finalmente, ellos eran empleados, por llamarlo de alguna manera, de una persona de la que emanaban todas las responsabilidades. Es la persona que falleció, el esposo de la Presidenta", sostuvo. "Qué querés que haga, si se murió", dijo entre lágrimas y agregó: "Yo sobreseí en base a lo que me dijeron".

"Yo no soporto más esto. Estoy solo. Yo quiero, por Dios, que Bonadio me mande a buscar a mi casa y me lleve. Le declaro y firmo todo", dijo.

"Si me quieren matar que me maten. Ya está. Ojalá que lo escuche el presidente todo esto", remarcó Oyarbide, en referencia al actual mandatario, Mauricio Macri.

Luego de hablar en la radio, Oyarbide declaró ante el fiscal Carlos Stornelli.

Ante estas declaraciones de Oyarbide, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió ayer desarchivar la causa que investigó el patrimonio de los Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito. La UIF ahora requirió a la Justicia la reapertura del caso por "cosa juzgada írrita", o fraudulenta.

En tanto, el Senado argentino acordó aplazar al próximo miércoles el debate en el que debía decidir ayer jueves si autoriza el pedido del juez Bonadio para que se registren los inmuebles y el despacho de Cristina Kirchner, y otorgó "carácter secreto" al contenido de la documentación judicial que maneja sobre ella.

Por su lado, Juan Manuel Abal Medina , exjefe de Gabinete del kirchnerismo, reconoció ayer que recibió dinero de empresarios para la campaña electoral, a través de un escrito que presentó ante el juez Bonadio por el escándalo de los cuadernos de las coimas.

Abal Medina señaló específicamente que el dinero que recibió estaba destinado a financiar las campañas de Daniel Scioli, Daniel Filmus y Martín Insaurralde. Tanto Filmus como Insaurralde fueron candidatos en las legislativas de 2013.

El exfuncionario, además, apuntó a Roberto Baratta, exsubsecretario del Ministerio de Planificación y mencionado en los cuadernos como quien visitaba a los empresarios, como el responsable de juntar el dinero de la campaña.

"Siempre entendí que dichos aportes de privados eran voluntarios y de ninguna manera exigidos bajo coerción", indicó Abal Medina en un comunicado. También dijo desconocer quiénes eran los empresarios que hacían los pagos y negó cualquier vínculo con ellos.

Abal Medina declaró ante el juez Bonadio porque aparece mencionado en los ocho cuadernos en los que Oscar Centeno, el chofer de Baratta, registró los viajes en los que recogió dinero de manos de empresarios que estaban haciendo obras vinculadas con la energía.