Argentina retrasa circulación de la variante Delta y registra 100 casos

En la jornada en la que tuvieron vigencia los nuevos permisos para diversas actividades que regirán hasta el 5 de setiembre, ministra de Salud de Argentina, Carla Vizzotti, habló sobre la vacunación obligatoria en el trabajo y aseguró: “No descartamos una norma; el que decide vacunarse debe tener una ventaja”.

En una entrevista con radio AM 750, ante la consulta de la exigencia de vacunación para la vuelta al trabajo, Vizzotti dijo: “Para quienes eligieron no vacunarse, vamos a trabajar para fortalecer la confianza. Tiene que haber ventajas para quienes eligieron vacunarse. La vacuna contra el COVID-19 no es obligatoria por el momento, por la urgencia y porque la oferta no satisface las necesidades de demanda. Apuntamos a que la mayoría de las personas decida vacunarse”.



“No estamos en una instancia para responder si va a haber alguna reglamentación respecto a quienes no decidan vacunarse. No estamos en esta instancia, pero no la descartamos”, remarcó Vizzotti y agregó: “Tenemos que saber que este virus ha llegado para quedarse. Hay que saber que el virus no va a desaparecer y vamos a seguir teniendo muertes”.

La ministra también explicó: “Tenemos 100 casos identificados con la variante delta. Hemos retrasado la circulación comunitaria de la variante Delta. De ninguna manera tenemos circulación predominante de la variante Delta”.



Luego defendió las restricciones de ingreso desde el exterior: “Haber bajado el cupo fue acertado, se pudieron generar los controles a través de los corredores de ingreso. La intención es aumentar a 2.300 el límite de ingresos diarios al país sin disminuir los controles y los esfuerzos de la variante Delta”.

Descenso de casos “Hay un punto de inflexión gracias al avance de la campaña de vacunación”, reiteró. “Agosto será el mes de las segundas dosis. Más del 50% de los mayores de 60 años tienen el esquema de vacunación completo. La prioridad de la aplicación de las segundas dosis es para quienes hace más tiempo se hayan vacunado con la primera y para quienes presenten riesgo”.



También analizó la situación actual y contó: “Por octava semana consecutiva está bajando la cantidad de muertes diarias. Además, llevamos 10 semanas consecutivas de descenso de casos de coronavirus”.

Cambio.

Las actividades permitidas, a partir de ayer sábado, son estas, entre otras:



1. En espacios cerrados. La práctica de deportes, eventos sociales, culturales, recreativos y religiosos; y las actividades realizadas en cines, teatros, clubes, locales gastronómicos, centros culturales, gimnasios, casinos y bingos, con un aforo del 70%. La asistencia a centros de día y clubes de adultos mayores con un aforo del 70% cuyos asistentes cuenten con el esquema completo de vacunación contra el COVID-19, y hayan transcurrido 14 días desde entonces.



Las reuniones sociales en domicilios particulares de hasta 20 personas.



2. En espacios abiertos. La realización de excursiones y actividades turísticas de acuerdo a los protocolos y normativa vigente que se efectúen exclusivamente en transportes que permitan mantener ventilación exterior adecuada de manera constante y cruzada.



Las reuniones y actividades en espacios públicos de hasta 100 personas.



3. Clases presenciales. Se mantendrán las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todo el país.



4. Actividades permitidas en todo el país. Eventos masivos, entendidos como todo acto, reunión o acontecimiento de carácter eventual, cuyo objeto sea artístico, musical, festivo o deportivo, capaz de producir una concentración de hasta 1000 asistentes.



Reuniones sociales en domicilios particulares de hasta 10 personas si se realizan en espacios interiores y de hasta 20 personas si se realizan al aire de libre.



5. Siguen prohibidas. Actividades en discotecas, salones de fiestas, bailes, o actividades similares.



6. Actividades suspendidas por nueve días. Son en los casos de aglomerados urbanos en situación de alarma epidemiológica y sanitaria. Están prohibidos la circulación nocturna de las personas, entre las 20 y hasta las 6 del día siguiente; eventos masivos (artísticos, musicales, festivos o deportivos); las actividades económicas, industriales, comerciales y de servicios en lugares cerrados con 50% de aforo; las actividades recreativas, culturales, religiosas y deportivas con 30% de aforo.



7. Medidas de fronteras. Se estableció el cupo semanal de 11.900 plazas para argentinos y argentinas y residentes hasta el 6 de septiembre y, en adelante, un cupo semanal de 16.100 plazas si se habilitan nuevos corredores seguros. Dentro de las plazas mencionadas, 700 pasajeros podrán ser priorizados por el Estado Nacional por razones de urgencia o para atender cuestiones esenciales impostergables o de representación oficial o diplomática, a los efectos de facilitar su viaje al país.



Sigue prohibido el ingreso de extranjeros.

Se eliminan las restricciones de vuelos directos por países con la posibilidad de habilitar vuelos especiales para facilitar el ingreso de argentinos desde esos países (Brasil, Chile, Reino Unido, etc.)