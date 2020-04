A 108 años del hundimiento del Titanic: diez curiosidades y tres teorías sobre el naufragio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Entre la noche del 14 de abril de 1912 y la madrugada del 15, se hundió el RMS Titanic. En ese entonces el mayor transatlántico británico del mundo, chocó contra un iceberg en su viaje inaugural que uniría Southampton y Nueva York.

La tragedia dejó un saldo de 1.514 personas fallecidas, de las 2.223 que iban a bordo.

¿Por qué se hundió? Tres teorías sobre el naufragio

1) Los espejismos en el océano



Según el historiador británico Tim Maltin, uno de los principales estudiosos del naufragio, una excepcional condición meteorológica (una especie de espejismo en plena noche) hizo imposible detectar a tiempo el iceberg contra el que chocó el buque.



El investigador afirma que "falsos espejismos" pudieron producirse aquella noche ya que es probable que colisionaran dos frentes de aire, uno muy frío y otro muy cálido. Su resultado es una ilusión óptica que altera la posición aparente de los objetos. "Es muy probable que los dos tripulantes en el puesto de vigía, en lo alto del mástil, hayan estado viendo, en realidad, un falso horizonte. Eso los habría engañado y les ocultó el iceberg hasta que fue demasiado tarde", conjeturó Maltin.



Cuando el Titanic abandonó la corriente cálida del Golfo para entrar en el frente frío del Labrador, los témpanos de hielo habrían sido muy difíciles de divisar en el horizonte. Eso sumado a que la tripulación no contaba con los largavistas obligatorios ya que fueron olvidados al zarpar desde Southampton.

2) Los remaches



Una vez descubierto en 1985 a casi 4000 metros de profundidad, abundantes estudios efectuados y fotografías tomadas revelaron que los remaches del casco no eran todos iguales, no tenían la misma composición y, además, no se colocaron todos de la misma forma.Los de la proa y los de la popa no eran de la mejor calidad, como los del centro del buque.



Los expertos Tim Foecke, del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología estadounidense, y Jennifer Hooper McCarty, de la Universidad John Hopkins, estudiaron los remaches del Titanic combinando análisis metalúrgicos con el estudio de la documentación del buque en los astilleros de Harland and Wolff, en Belfast (Irlanda del Norte), donde se construyó el enorme transatlántico.



Los ensayos en laboratorio mostraron que esos remaches, sometidos a una alta presión, pueden saltar, abriendo las planchas de acero del casco del Titanic y permitiendo la entrada masiva de agua en los compartimentos internos. Esto habría sido fundamental en el hundimiento total del barco.

3) La luna y la marea



Por último, el bello satélite natural que posee la Tierra también forma parte de las teorías. El escritor científico Richard Corfield, en un artículo que publica el Instituto de Física (IOP) británico, explica que tres meses antes del choque contra el iceberg, el 4 de enero de aquel año, se produjo el máximo acercamiento entre la luna y la Tierra en más de 1400 años, lo que generó una marea muy alta.



"Cuando los icebergs pasan por el Mar de Labrador, se quedan a menudo apresados en las aguas someras y pueden tardar varios años en soltarse y continuar su viaje hacia el Sur", explica Corfield, dando a entender que la marea excepcionalmente alta de enero pudo desprender muchos icebergs atrapados que retomarían su camino y alguno pudo acabar cruzándose con el Titanic, tal y como han sugerido Donald Olson y Russel Doescher (Universidad del Estado de Texas) en la revista Sky and Telescope.

Diez curiosidades sobre el Titanic

Entre los datos siempre mencionados sobre el gigantesco barco se sabe que su construcción demoró tres años, que entre sus pasajeros estaban algunas de las personas más ricas del mundo, que viajaban en él una buena parte de inmigrantes escandinavos y británicos con la intención de llegar a Nueva York y que hubo una serie de errores cometidos durante el accidente.

No obstante, hay otras tantas curiosidades que no trascendieron respecto del naufragio, cuya historia supo llegar al cine.

1) A bordo del Titanic, entre tripulación y pasajeros, viajaban 2.223 personas. De ellos, tan solo sobrevivieron 706 personas: 492 pasajeros y 214 tripulantes. Del agua se recuperaron 333 cuerpos sin vida.



2) Recién en 1985 se descubrió el lugar en el que se había quedado el RMS Titanic. Según la Unesco, fue hallado el 1° de septiembre a una distancia de 340 millas náuticas aproximadas de la costa de Newfounland (Canadá).



3) La tripulación recibió cinco advertencias de hielo ese día, pero la nave continuó su viaje a 41 km/hora. El choque contra el iceberg se produjo a las 23.40 de la noche del domingo 14 de abril y a las 2:20 de la madrugada del lunes el gigante de acero desapareció bajo las aguas, que registraban 1° C bajo cero.



4) El libro Futility, de Morgan Robertson, predijo el hundimiento del Titanic en 1898. La obra narra el naufragio de un portentoso transatlántico en unas circunstancias increíblemente similares a las reales. Con el curioso dato que la embarcación de la ficción se llamaba Titán.



5) Una de las pasajeras del transatlántico era la estrella del cine mudo, Dorothy Gibson, quien el mismo año del naufragio protagonizaría una película llamada "Saved from the Titanic". Ella escribió el guión, como también utilizó su vestuario: el mismo vestido que llevó la noche del hundimiento.



6) El capitán del Titanic se llamaba Edward Smith, hacía 43 años que navegaba en el mar. Además, había dirigido un total de 18 buques durante su carrera.



7) La última sobreviviente murió en mayo de 2009, a los 97 años. Su nombre era Millvina Dean; tenía 9 semanas de nacida cuando viajaba en el barco.



8) En el Titanic, por una cuestión de supersticiones, no había camarotes con el número 13: la idea era evitar la mala suerte.



9) El costo de la película sobre el hundimiento, dirigida por James Cameron, fue 200 millones de dólares. Un monto mayor de lo que costó construir el propio Titanic. El barco valió 7.5 millones de dólares de su época, el equivalente a unos 130 millones de dólares de 1997, el año en el que realizó el film.



10) El Titanic se encuentra a unos 3.800 metros bajo las aguas de alta mar. Es decir, en aguas internacionales, por lo tanto: ningún Estado puede reivindicar la jurisdicción exclusiva del sitio y está bajo la protección de la Unesco.