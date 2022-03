Aliados determinan cómo asfixiar más a Rusia y poder reforzar a Ucrania

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hoy podría ser uno de esos días que marcarán un antes y un después de la guerra. La atención no estará tanto en el campo de batalla, sino en Bruselas, donde en tres cumbres los socios occidentales adoptarán medidas para asfixiar aún más al régimen de Vladimir Putin y la economía rusa, y reforzar la ayuda a Ucrania.

Las reuniones de los aliados coinciden con informes militares de Estados Unidos que revelan que el ejército ruso está tomando posiciones defensivas en lugar de seguir con su ofensiva en territorio ucraniano.



En este contexto el presidente Joe Biden llegó anoche a Bruselas, la capital belga que será sede de las cumbres de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), seguidamente una del G7 y finalmente la de los líderes de la Unión Europea (UE).

Las tres cumbres se realizarán al cumplirse exactamente un mes del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania.



En el vuelo desde Washington, a bordo del Air Force One, el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan adelantó que Estados Unidos anunciará hoy jueves “un paquete de sanciones contra “figuras políticas” así como “oligarcas” y “entidades” rusas.



De su lado, la UE ya adoptó pesadas sanciones contra funcionarios, bancos y magnates rusos, pero por el momento esas medidas no se extienden al sector energético, a raíz de la dependencia europea de los hidrocarburos de Rusia.



El G7, en tanto, podría anunciar medidas especiales para evitar que Rusia logre eludir las sanciones impuestas por un número importante de países occidentales.

En la OTAN, Biden y demás miembros discutirán el despliegue de fuerzas de combate adicionales en Bulgaria, Hungría, Rumanía y Eslovaquia, como ya lo había hecho en Estonia, Letonia, Lituania y Polonia.



Ayer miércoles, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que la alianza está decidida a “hacer todo lo posible para apoyar a Ucrania. Pero tenemos la responsabilidad de garantizar que la guerra no se intensifique más allá de Ucrania y se convierta en un conflicto entre la OTAN y Rusia”.



Antes de abordar el Air Force One hacia Bruselas, Biden había dicho en Washington que la posibilidad de un ataque ruso con armas químicas en Ucrania era una “amenaza real”.



En la carta que envió a los líderes europeos para invitarlos a la reunión en Bruselas, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo que la cumbre con Biden permitirá discutir “la actual agresión militar de Rusia contra Ucrania”.

“Rusia ataca cada vez más a la población civil y apunta a hospitales, escuelas y refugios. Estos crímenes de guerra deben cesar de inmediato”, apuntó Michel.



En ese escenario, uno de los objetivos de la agotadora agenda de Biden en Bruselas es consolidar la unidad entre Estados Unidos y la UE.



Tras las tres cumbres de hoy jueves, Biden se trasladará a Polonia, vecina de Ucrania y ahora en primera línea en lo que algunos llaman la nueva Guerra Fría. El sábado mantendrá un encuentro con su presidente, Andrzej Duda.



A pesar de que las fuerzas ucranianas armadas por Occidente han resistido con éxito la embestida rusa, Estados Unidos no cree en un final rápido de la guerra o un repliegue de Moscú.

China

Si el conflicto se prolonga, la capacidad de Rusia para sortear las pérdidas militares y las sanciones económicas dependerá en parte de qué posición adopte su socio: China.



El gobierno chino se ha negado a condenar la guerra o a respaldar las sanciones de Occidente. Hasta ahora, el principal objetivo de Washington ha sido asegurarse de que los chinos no intervengan activamente del lado del Kremlin, sea rescatando la economía rusa o incluso enviando armas.

Rusia a la defensiva

El ejército ruso retrocedió más de 50 kilómetros al este de Kiev en las últimas 24 horas y comenzó a establecer posiciones defensivas en varios frentes en Ucrania, indicó ayer miércoles un alto funcionario del Pentágono.



“Los ucranianos lograron rechazar a los rusos 55 kilómetros al este y al noreste de Kiev”, declaró a la prensa este funcionario que pidió anonimato, cuando el Pentágono.



“Seguimos constatando que se atrincheran y establecen posiciones defensivas”, agregó. “No es que no avancen, es que no intentan avanzar. Toman posiciones defensivas”.



Las fuerzas rusas también siguen bloqueadas a 10 kilómetros del centro de Chernígov, al noreste de Kiev, según estimaciones del Pentágono. En esta zona “ceden terreno, se desplazan en la dirección opuesta, pero no mucho”, anotó.

En Járkov (este), donde los combates siguen siendo intensos, las fuerzas rusas permanecen a unos 15 a 20 kilómetros del centro y enfrentan una resistencia “muy firme”.



Según el responsable del Ministerio estadounidense de Defensa, el ejército ruso parece dar prioridad a las regiones separatistas prorrusas en el este. “Despliegan mucha más energía en Lugansk/Donetsk, en particular alrededor de Lugansk”, indicó.



“Pensamos que tratan de inmovilizar a las fuerzas ucranianas”, que están desplegadas desde 2014 a lo largo de la línea del frente con las zonas separatistas, “para que no puedan ser usadas en otras partes”, explicó.



En el sur, el Pentágono observó que la Marina rusa utiliza al puerto de Berdiansk, en el mar de Azov, para reaprovisionarse. Berdiansk es una de las pocas ciudades que han caído bajo el control de las fuerzas rusas.



Por último, el Pentágono no vislumbra ningún cambio alrededor de Odesa. Si varios misiles fueron disparados en dirección de la ciudad desde navíos rusos al inicio de la semana, eso no volvió a ocurrir martes ni miércoles, indicó el funcionario estadounidense. (Con información de AFP y EFE)

Cerco a Kiev

Las tropas rusas buscan estrechar desde hace varios días el cerco de Kiev, la capital ucraniana. Pero según su alcalde, Vitali Klitschko, se han visto obligadas a replegarse en varios frentes al este y el oeste de la capital, en tanto que en el norte se libran encarnizados combates. “Estamos determinados a combatir en cada edificio, en cada calle”, dijo.