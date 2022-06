Alberto Fernández sobre el avión venezolano: ​“Quisieron mostrar algo que no es”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente argentino, Alberto Fernández, afirmó este sábado que la oposición política de su país “trató de aprovechar” el tema del avión de la aerolínea venezolana Conviasa, retenido en el aeropuerto de Ezeiza, y dijo que “quisieron mostrar algo que no es”.

“La verdad es que quisieron mostrar algo que no es… alguna cosa oscura, algún movimiento del Gobierno, que actuó rápidamente y lo han dicho absolutamente todos. No hace falta quien más lo diga”, sostuvo Fernández esta mañana en declaraciones a Radio 10 sobre la nave, que llegó al país con tripulantes tanto venezolanos como iraníes.

Tras ello, agregó: “Pero bueno, como es la oposición trató de aprovechar. Mezcló el hecho con hechos tan dolorosos como el atentado a la AMIA. Alguno incluso se animó a hacer alguna denuncia de terrorismo. Pero bueno, son las cosas que en la Argentina del presente lamentablemente tenemos que vivir. Es parte de la locura que se vive desde parte de la política argentina”.



Con relación al arribo de la aeronave a la Argentina, expresó: “Lo que pasó es que llegó un avión venezolano donde no hubo ninguna irregularidad. A bordo del mismo había cinco personas iraníes, respecto de las cuales hasta donde nosotros sabemos no pesa ningún tipo de restricción. Tampoco respecto de los venezolanos. Sí hay un problema con la carga de la nafta, porque las sanciones impuestas a EE.UU. pueden afectar a quienes le den nafta a ese avión. Es un tema que hay que resolver”.



A continuación, a Fernández le pidieron su opinión sobre la “judicialización de la política” y pusieron como ejemplo de ello a la investigación por presuntas irregularidades en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, que fue archivada esta semana. Cuando le preguntaron si “habría que terminar” con este tipo de causas ya que “le hacen perder el tiempo a la Justicia”, el mandatario respondió: “Absolutamente. Eso es una de las cosas que más daño le hacen a la Justicia. Es muy llamativo, porque los autodenominados republicanos ponen en la Justicia un poder central y hacen bien. Ahora, la Justicia no está para resolver problemas políticos ni para prestarse a jugadas mediáticas. Gracias a Dios resolvió bien en este caso y el proceso de licitación del gasoducto puede seguir adelante”.

En esa línea, volvió a cargar contra la oposición: “En todo caso, que nos exijan apurar la construcción del gasoducto, que nos exija producir más gas, pero que no que nos hagan perder el tiempo con esto, por lo que fue evidentemente un análisis poco feliz el de la salida de Matías Kulfas”.