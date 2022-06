Acusados de asesinato de fiscal paraguayo  aceptaron los cargos y pidieron perdón

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este viernes, un juez de Cartagena aprobó el allanamiento a cargos de cuatro de los cinco capturados por el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado el 10 de mayo en una playa de Barú, Colombia. Esto quiere decir que los acusados aceptaron los cargos que se le imputaron, de manera libre y voluntaria, pero además pidieron perdón "a la nación" y a la familia de Pecci.

Al término de la audiencia del juez, los procesados pidieron la palabra para dirigirse a la familia de Pecci, a la nación paraguaya y a Colombia. Cada uno de ellos pidió perdón por sus actos y manifestaron que nunca volverán a cometer un delito en sus vidas.



Marisol Londoño comenzó diciendo: "Quiero pedirle a la nación de Colombia y a la familia del señor Marcelo Pecci, a Paraguay y al mundo entero que me perdonen. No volveré a cometer un acto de estos, estoy arrepentida de todo corazón".



Seguidamente, Wendre Still Scott pidió perdón, "no volveré a cometer un error como este", expresó. Eiverson Adrián Zabaleta Arrieta pidió así mismo disculpas a Colombia, a Paraguay y a la familia de Pecci: "No volveré a cometer un delito como este. Sé que con una disculpa no voy a devolver lo que pasó pero de todo corazón les pido perdón".

Por último Cristian Monsalve dijo: "Quiero dirigirme a la nación de Paraguay y pedirles disculpas por lo que hice, me siento muy arrepentido, jamás lo volveré a hacer, también quiero pedirle perdón a mi país, lo he dejado avergonzado, he avergonzado a mi familia y estoy totalmente arrepentido. No tengo palabras para referirme a la familia porque sé que con estas disculpas no voy a devolverles a su familiar", concluyó.

En la diligencia, que se realizó de manera virtual, antes de que la Fiscalía iniciara su exposición Francisco Pecci, hermano del fiscal asesinado, manifestó que todos los familiares estaban siguiendo la audiencia y que esperan justicia por este crimen.



"Esperamos que a estos cuatro criminales se les aplique la máxima pena posible, a nosotros eso no nos devuelve a nuestro familiar pero debería evitarse que esta gente siga delinquiendo", dijo Francisco.



Frente a la aclaración del juez de que pueden iniciar un incidente de reparación si hay una condena, el hermano del funcionario judicial añadió: "Lo más probable es que no pidamos una reparación, ellos no nos pueden devolver a nuestro hermano y no queremos su dinero sucio".

El juez resolvió avalar este allanamiento y en una futura audiencia deberá proferir las penas para los capturados, que en todo caso tendrán una rebaja por la aceptación de cargos.