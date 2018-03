Actriz porno denuncia amenaza para callar relación con Trump

La actriz porno Stormy Daniels, que demandó al presidente Donald Trump para anular un pacto de confidencialidad que le impide hablar sobre una supuesta relación que tuvo con él antes de ser electo, aseguró anoche que mantuvo su silencio porque recibió una amenaza de muerte.

Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, explicó en una entrevista en el programa 60 minutes de la cadena estadounidense CBS que un hombre se le acercó en un estacionamiento de Las Vegas en 2011 y le dijo que no hablara sobre su supuesta relación sexual con Trump en 2006 si no quería tener problemas.

"Deje a Trump solo. Olvídese de la historia", rememoró Daniels sobre las palabras del hombre, que miró a la hija pequeña de la actriz, que estaba en el asiento trasero del vehículo, y dijo: "Es una niña hermosa. Sería una pena que le ocurriera algo a su madre".

Daniels dijo que quedó temblando. El miedo a esa amenaza fue el motivo por el que la estrella porno supuestamente firmó un contrato de confidencialidad por valor de 130.000 dólares sobre su romance con Trump en los últimos días de la campaña presidencial de 2016.

"Estaba preocupada por mi seguridad y la de mi familia", aseguró.

Daniels es protagonista de un escándalo revelado por The Wall Street Journal el pasado enero, al publicar que un abogado de Trump le pagó 130.000 dólares antes de las elecciones de noviembre de 2016 para que no hablara sobre una supuesta relación sexual que mantuvo con el ahora presidente hace una década.

Fue Michael Cohen, el abogado de Trump, quien efectuó el pago y firmó el pacto de confidencialidad, por lo que la actriz solicitó ante un tribunal en Los Ángeles que sea declarado "inválido, inaplicable y/o nulo", ya que no lo suscribió el ahora presidente.

Según la demanda, la actriz porno y Trump mantuvieron una "relación íntima" entre el verano de 2006 y bien entrado 2007, que incluyó varios encuentros en un hotel de Beverly Hills, en Los Ángeles.

Trump y su esposa, Melania, habían contraído matrimonio en enero de 2005 y su único hijo en común, Barron, nació en marzo de 2006.

Esta misma semana, Karem McDougal, una exmodelo de Playboy que asegura también haber mantenido un romance con Trump, presentó una demanda en la que pide anular un pacto firmado en 2016 donde se certificaba que guardaría silencio sobre esa relación, informó el diario The New York Times.

Anoche, Daniels contó que siguió en contacto con Trump después de sus encuentros sexuales de 2006-2007: "Pensé en esto como un trato de negocios", explicó, pues el ahora presidente le dijo que trataría de hacer que ella apareciera en El Aprendiz, el show de telerrealidad que él dirigía en aquel momento.

Sobre sus motivos para hablar ahora, Daniels aseguró que no se veía a sí misma como una víctima, sino que simplemente quería dejar las cosas claras. "No estoy a gusto con que se me haga ver como una mentirosa", dijo.

Al ser preguntada sobre qué le diría a Trump si él estuviera viendo la entrevista, aseveró: "Él sabe que estoy diciendo la verdad".

"Es el comienzo".

La actriz dijo al diario The Washington Post que su trabajo le ha hecho desarrollar una "piel gruesa", pero que "nada podía realmente preparar a alguien para esto". "Simplemente quería contar mi verdad y defenderme", agregó.

Daniels ya había hablado sobre su relación con Trump, incluyendo un reciente tuit en el que dijo: "Técnicamente no dormí con POTUS 12 (Trump) años atrás. No dormimos (jeje) y él apenas era una tonta estrella de telerrealidad".

Michael Avenatti, abogado de Daniels, también tuiteó burlonamente, al publicar la foto de un DVD junto con el texto: "Si una imagen vale mil palabras, ¿cuántas palabras vale esto???? î60minutes #pleasedenyit (#porfavorniégalo)". Avenatti agregó la palabra clave #60 minutos, sugiriendo que se darían respuestas durante la entrevista. "Esta noche no es el final", tuiteó ayer domingo. "Esto es solo el comienzo".

No obstante, Chris Ruddy, jefe ejecutivo del sitio web Newsmax y cercano a Trump, minimizó el impacto de la entrevista. "Esto está motivado políticamente para dañar o colocar en una posición embarazosa" a Trump. "Creo que el pueblo estadounidense descalifica a esto como una caza política de brujas", dijo a la cadena ABC. El exsenador y dos veces candidato presidencial republicano Rick Santorum señaló a CNN que el presidente "no puede ganar" en esta situación.

Según la biografía publicada en el sitio del estudio Digital Playground, Stormy Daniels recibió 40 premios de la industria del porno para la que aún trabaja.