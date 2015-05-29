Vázquez anunció que en 2016 estará funcionando el hospital penitenciario

El subsecretario del Ministerio del Interior aseguró que ya están los planos y el dinero para construirlo y así evitar que los presos se atiendan en otros hospitales.

El subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, anunció que en el primer semestre de 2016 estará funcionando el Hospital Penitenciario para que los presos se atiendan en él y no concurran a asistirse en otros centros asistenciales públicos para evitar hechos como el ocurrido el miércoles pasado, cuando un recluso intentó escapar del Hospital Maciel, tomó de rehén a una enfermera y, para intentar detenerlo, un guardia disparó dentro del centro asistencial.

"Ya tenemos el plano inicial para poder hacer la obra, tenemos el dinero para hacerlo, antes de ayer tuve una reunión con el ministro y la subsecretaria de Salud Pública y estamos acordando las últimas instancias. Con optimismo pensamos que en el primer semestre del año que viene tenemos el hospital penitenciario funcionando", aseguró Vázquez.

El subsecretario de Estado afirmó que el hospital se va a hacer con recursos del Ministerio del Interior y funcionará con personal de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

"Estuvimos analizando el comportamiento de la patología penitenciaria en el último año, sobre todo la parte quirúrgica y, en función de eso, se diseñó un block quirúrgico que va a dar respuesta a la mayor cantidad de problemas quirúrgicos que presentan las personas privadas de libertad, salvo la alta especialización que no se justifica tener una inversión muy importante, sino que en eso vamos a recurrir a los otros hospitales", afirmó.

Maciel

Esta tarde se realizará la primera reunión entre el Ministerio del Interior, autoridades del Hospital Maciel y dirigentes de la Federación de Funcionarios de Salud Públicas (FFSP) para instrumentar un plan de seguridad para el centro asistencial, luego que el miércoles pasado un recluso que estaba recibiendo quimioterapia intentara escapar, tomara como rehén a una enfermera y un guardia disparara dentro del edificio para detenerlo.

Martín Pereira, secretario general de la FFSP, informó a El País que el sindicato pretende que el Ministerio destine al centro asistencial "el servicio 222 o los policías eventuales que ASSE ya tiene contratados en algunos servicios". Estos temas empezarán a discutirse hoy, agregó.

Jorge Vázquez, subsecretario del Ministerio del Interior. Foto: Captura/Unicom

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