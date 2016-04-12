Vázquez abre el diálogo en medio de polémica por fallos

Por medidas contra la delincuencia, el presidente recibe hoy a los partidos.

En medio de cuestionamientos del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, a algunos fallos de jueces penales que dejaron en libertad a delincuentes, el presidente Tabaré Vázquez abrirá hoy martes con la oposición un diálogo buscando acordar medidas para combatir la inseguridad pública. El último de estos fallos polémicas —publicado por El País el domingo 10— es sobre un joven de 23 años con ocho antecedentes penales al que se le redujo la pena porque la sociedad es "corresponsable" de que haya delinquido. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, dijo que se trata de un hecho "inusual".

El Partido Nacional irá a la reunión de hoy en la Torre Ejecutiva con la propuesta de que el Poder Ejecutivo impulse un proyecto de ley de urgencia para sancionar los acuerdos que se alcancen. La delegación blanca será encabezada por el presidente del Directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber.

Los senadores Luis Lacalle Pou y Pedro Bordaberry han dicho que tienen pocas esperanzas de que se consiga algo.

Por su parte, el senador Pablo Mieres, del Partido Independiente, ha criticado que Váz-quez haya invitado a las autoridades formales de los partidos y no a sus líderes. Entre los asistentes estará el excandidato a la Intendencia de Montevideo por el Partido de la Concertación, Edgardo Novick.

Respecto a la posibilidad de impulsar una ley de urgencia, Mieres consideró que "si logramos consensos, el procedimiento legislativo va a ser rápido de cualquier modo. Una ley de urgencia no sé si es imprescindible, aunque es una modalidad compartible".

En la reunión se presentará una veintena de propuestas a cargo del gobierno y los partidos de oposición, algunas coincidentes.

Cuatro reformas.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, es partidario de impulsar una ley donde se establezca la obligación de las personas privadas de libertad, beneficiarias de libertad provisional y libertad condicional, de presentarse ante la autoridad policial a los efectos que el juez de la causa esté informado que no se volvió a entrar en el circuito del delito.

También pretende modificar el régimen de salidas transitorias para aplicar un sistema de pulseras electrónicas con el objetivo de realizar un seguimiento acorde a la persona privada de libertad.

Además plantea cambiar la normativa penal vigente en cuanto a la reincidencia en la comisión de delitos gravísimos (rapiñas especialmente agravadas, violación, copamientos, secuestros, homicidios intencionales). En estos casos, se considera inadecuado que las personas imputadas se beneficien de los regímenes establecidos para el goce de las libertades anticipadas. También propone modificar el régimen de medidas alternativas a la prisión que faciliten la reinserción social de los imputados.

"Coincido con la propuesta de Bonomi de suspender la libertad anticipada cuando se trate de delincuentes reincidentes. También con el impulso de las penas alternativas a la prisión para facilitar la reinserción social de los imputados, y la de otras medidas que buscan un mayor control sobre personas que delinquieron y pueden aprovechar las libertades anticipadas o salidas transitorias para delinquir. Eso hay que prevenirlo", dijo Mieres al comentar las propuestas del ministro.

Fallo polémico.

Un fallo del Tribunal de Apelaciones de 2° Turno bajó en dos meses la pena dispuesta por el juez Gabriel Ohanian y el fiscal Enrique Rodríguez a un individuo que cometió un hurto especialmente agravado, y permitió su excarcelación pese que había cometido ocho robos en cinco años.

El Tribunal de Apelaciones consideró que el delincuente, de nombre Emiliano Torrecillas (23), tiene escasa educación y que la sociedad es "corresponsable" de que saliera a delinquir. Señaló que el juez y el fiscal de la causa no debían solo fijarse en los antecedentes del individuo a la hora de establecer la pena por un hurto especialmente agravado, según la sentencia fechada el 30 de marzo a que tuvo acceso El País.

Un integrante del Tribunal de Apelaciones de 2° Turno indicó a El País que también se tuvo en cuenta que Torrecillas ya llevaba preso más de un año por robar objetos cuyo valor no superaban los $ 1.000.

El presidente de la Corte, Ricardo Pérez Manrique, calificó de "poco común" la sentencia del Tribunal de Apelaciones.

"Es una expresión explícita y contundente del problema que no es común. En estas personas hay un fracaso de la sociedad (...), pero la sociedad no puede quedar indemne frente a la agresión de derechos de los ciudadanos y para eso existe el derecho penal", dijo Pérez Manrique en alusión que los operadores judiciales valoran el contexto del delincuente. Y agregó: "Nosotros decimos que la jurisprudencia es una tendencia, no sé si esto va a marcar una tendencia o si es un caso aislado".

La ministra María Elena Martínez se excusó de opinar sobre el fallo. "No es función de la Corte opinar sobre una sentencia de cualquier tribunal. Si se presenta un recurso (de casación), ahí los ministros no tienen más remedio que opinar. En cualquier otra instancia no tenemos que opinar", dijo a El País.

El fiscal Gustavo Zubía expresó que el fallo del Tribunal de Apelaciones determina que la víctima, por el concepto de corresponsabilidad social, "sea culpable de las actividades delincuenciales".

"Es un discurso contradictorio. Nadie quita que hay circunstancias sociales en el entorno del delincuente. Pero con el criterio de la corresponsabilidad social, las víctimas son responsables y no deberían quejarse", opinó Zubía.

El fiscal penal señaló que jueces y fiscales tienen una sensación de culpa a la hora de sancionar. "Pero hay que administrar esa sensación de culpa. Con sensación de culpa no vamos a ningún lado", sostuvo.

Un operador judicial indicó a El País que no podrá presentarse un recurso de casación frente a la Suprema Corte de Justicia porque el fallo del Tribunal de Apelaciones no tiene un error jurídico garrafal ni ninguna ilegalidad.

El fallo disminuye en dos meses la pena y permite la excarcelación de Torrecillas. Su pena pasa de ser de penitenciaria (dos años y dos meses) a prisión (24 meses). En los hechos, el Tribunal de Apelaciones le bajó a Torrecillas un año y dos meses de pena, ya que había cumplido un año de reclusión en el Comcar.

Según la fuente, la sentencia del Tribunal de Apelaciones trasciende el caso concreto y tiene que ver con qué justicia el país quiere. "A la hora de fijar pena, los operadores judiciales deberán atender este fallo del Tribunal de Apelaciones ", agregó un operador judicial.

CIFRAS OFICIALES.

Homicidios y rapiñas, dos delitos en alza.

Los homicidios en 2015 crecieron un 7,8% en comparación con 2014, según cifras del Ministerio del Interior. En el último año hubo 289 homicidios. El 59% ocurrió en Montevideo, el 9% en Canelones y el 32% en el resto del país. Desde 1980, cuando el gobierno empezó a llevar archivos estadísticos, el año pasado fue en el que más homicidios se registraron. En 2014 hubo 262 y en 2013, 260.

Casi la mitad de los asesinatos registrados en Montevideo ocurrieron por disputas entre delincuentes. Y según el ministro Eduardo Bonomi durante su comparecencia en febrero pasado en la comisión permanente del Parlamento, estos se concentran "en un sector del oeste" de la capital y en "el área norte del departamento". La lucha se da entre delincuentes por prevalencia en el territorio.

De la totalidad de homicidios ocurridos en 2015, el 59% no fueron aclarados.

En cuanto a las rapiñas (sin contar las tentativas) en 2015 fueron 19.420, lo que da un promedio de 53 por día, 2,2 por hora. Fueron un 4,5% más que en 2014.

En cuanto a la participación de menores en homicidios, ha habido un comportamiento irregular. En 2011 fue del 13%, en 2012 subió al 15%, un año más tarde bajó al 11%, en 2014 siguió cayendo al 7%, para terminar en el 10% en 2015.

Los delitos contra la propiedad bajaron 12% entre 2005 y 2015. Bonomi ha dicho que "la baja más importante es en los hurtos y hubo un aumento de las rapiñas. Juntos llevan a la baja de delitos contra la propiedad, pero los números no son parejos". El ministro añadió que los delitos contra la propiedad bajaron de forma significativa en la Zona 1 de Montevideo (Ciudad Vieja y Centro). Agregó que se espera lo mismo para las zonas 3 y 4 (noreste y noroeste).

LA MESA SOBRE SEGURIDADE. BARRENECHE / D. ISGLEAS