Vacaciones "durarán más", según el sindicato
El Consejo de Educación Secundaria (CES) anunció la semana pasada que las vacaciones de septiembre serán del 22 al 24, o sea desde el jueves hasta el sábado de la semana que viene. Sin embargo, desde la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES-Montevideo) consideran que esto es "engañoso", puesto que de lunes a miércoles se abrirán mesas de exámenes que obligarán a suspender varias clases.
"Esto es demagogia e improvisación por parte del Consejo de Secundaria. Decir que se cortan las vacaciones para tener más días de clase cuando esto no es así. Porque hay reuniones de profesores y mesas de exámenes, y los profesores no pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. Se va a tratar de que la mayoría de los exámenes sean a partir del jueves, pero es claro que de lunes a miércoles también se van a abrir mesas", manifestó a El País el dirigente de ADES-Montevideo, Luis Martínez.
El sindicalista, además, señaló que pese a que los exámenes se tomen jueves o viernes, hay alumnos que se ven obligados a faltar los días previos, para poder estudiar para las materias que tienen que rendir.
Por otro lado, pese a que el CES señale que las vacaciones son del 22 al 24, la verdad es que son pocos los centros de Secundaria que abren sus puertas los días sábados.
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