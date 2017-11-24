Una denuncia por violencia doméstica cada 14 minutos en los primeros 10 meses del año
ESTADÍSTICAS
En total fueron 104 denuncias por día por violencia doméstica las presentadas en los primeros 10 meses del año, lo que equivale a una denuncia cada 14 minutos.
Hoy se presentaron los datos sobre violencia doméstica y femicidio en Uruguay, un informe elaborado entre el 1° de enero y el 31 de octubre de este año por el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad Uruguay, la división Políticas de Género del Ministerio del Interior y ONU Mujeres.
En los últimos 10 meses del 2017 las denuncias por violencia doméstica y asociados aumentaron un 14%, en comparación con el año anterior. En total fueron 104 denuncias por día, lo que equivale a una denuncia cada 14 minutos.
El 72,8% de quienes denunciaron haber sufrido violencia doméstica son mujeres, y solamente un 27,2% hombres. En cuanto a los indagados por este tipo de denuncias, son 77,8% hombres y 22,2% mujeres.
En cuanto a la edad de las víctimas que denuncian, se informa que un 45,7% tenían entre 0 y 12 años, un 37,1% entre 13 y 17 años, un 19,5% entre 18 y 28 años, un 18,2% de 29 a 38 años, un 28,6% de 39 a 48 años, un 25,0% de 49 a 58 años, de 30,4% de 59 a 68 años y un 33,3% de 69 años y más.
En materia de homicidio a mujeres y las circunstancias del mismo, el informe señala que en el 56,1% fue por casos de violencia doméstica; en el 19,5% fue por rapiña, hurto o copamiento; en un 14,6% fueron casos sin aclarar; en un 7,3% de los casos fue por altercados domésticos; en un 2,4% por agresiones sexuales.
En relación al tipo de vínculo de la víctima con el agresor, en el 43,9% de los casos eran pareja o expareja; en el 14,6% de los casos no se obtuvieron datos; en el 12,2% de los casos eran familiares; en el 19,5% de los casos no tenían relación; en el 7,3% de los casos eran amigos o conocidos; y en el 2,4% se indica que era "otra relación sexual".
El informe habla también de las denuncias previas a los femicidios: en el 78,3% de los casos no hubo denuncia y sí la hubo en el 21,7% de los casos.
El 82% de las mujeres asesinadas convivía o había convivido anteriormente con el agresor. El 70% de los autores fueron procesados por la Justicia, y el 30% se suicidaron después de consumar el hecho.
Entre el 1° de enero y el 31 de octubre de este año hubo 1.011 casos de víctimas de explotación y abuso sexual a niños, niñas y adolescentes en Uruguay: el 37% fueron adolescentes mujeres, el 39,5% niñas, el 18% niños y el 5,5% adolescentes varones.
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