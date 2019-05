Uber pide a los usuarios que presionen a la IMM para que haya más conductores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uber envió este miércoles un comunicado a sus usuarios en el que les insta a enviar mails a las autoridades de la Intendencia de Montevideo y a los ediles de la Junta Departamental para que no limite a 4.000 la cantidad de conductores de aplicaciones.



El comunicado, que nace en respuesta a la decisión de la intendencia de modificar el decreto que regula las aplicaciones de transporte, asegura que a más de 100.000 usuarios les sucedió que pidieron un auto en la plataforma, pero indicaba que no había ninguno disponible.



"Al igual que vos, miles de vecinos van a dejar de contar con el servicio que ya han incorporado a su vida cotidiana", señala el comunicado.



"Hace un año, cuando se cerró el registro de conductores, había 4.800 permisarios y ya no alcanzaban para atender una demanda que crece de forma constante. Ahora la Intendencia propone de forma arbitraria limitar el número a tan solo 4.000 conductores. Es por esto que hoy son más y más usuarios quienes no encuentran un auto disponible para viajar", indica la carta.



La empresa estadounidense solicita a los usuarios que expresen su opinión a los que toman las decisiones. "Hacele saber a la Intendencia y a la Junta Departamental de tu experiencia. Enviales un correo a los Ediles y al Departamento de Movilidad, o expresate por Twitter", señala.



Para facilitar la tarea, invitan a presionar el botón "Correo a la Junta" y, de manera inmediata, crea un nuevo mail en el servicio del usuario. Allí aparecen ya escritas las direcciones de correo electrónico de quienes integran la Comisión de Movilidad y hasta del secretario del intendente Christian Di Candia.





El proyecto de decreto de la Intendencia fue enviado el viernes pasado a la Junta. La nueva legislación establece que "solo podrán ser permisarios las personas físicas. El permisario debe ser propietario del vehículo".



Cada permisario podrá tener un único conductor adicional "siempre que sea familiar dentro del primer grado de consanguinidad, cónyuge o concubino/a reconocido judicialmente del permisario; hijo/a del cónyuge o concubino reconocido judicialmente del permisario".