Uber: "Ofrecemos seguridad, recibimos violencia"

Un grupo de taxistas acorralaron a una camioneta de la empresa en Parque Rodó y llamaron a la Policíaporque les estaba "robando" el trabajo.

La empresa Uber manifestó en un comunicado su rechazo a los incidentes originados este jueves en Parque Rodó, cuando un grupo de 40 taximetristas, entre los que se encontraba el presidente de la Gremial Oscar Dourado, irrumpieron para detener a la camioneta del "centro de atención móvil al socio conductor" de la empresa, que brinda información y asistencia a los choferes.

"Lo último que Uruguay necesita es violencia, violencia contra quienes buscan ofrecer un servicio de transporte seguro y confiable para moverse libremente por la ciudad", indican desde la empresa en el comunicado.

Desde Uber aseguran que los representantes del servicio de transporte con vehículos autónomos fueron atacados "física y verbalmente" por los taxistas, si bien aclaran que nadie fue lesionado de gravedad.

En el comunicado indican que confían en que "el accionar violento de un grupo reducido no representa al total de los taxistas en Montevideo". La empresa concluye asegurando que "no tolerará ningún acto violento que amedrente su servicio".

En la mañana, los taxistas acorralaron el vehículo para que no pudiera salir de la zona y posteriormente llamaron a la Policía, asegurando que el conductor de la camioneta estaba "robando" el trabajo, algo así como un arresto ciudadano.

Personal de la Intendencia de Montevideo concurrió al lugar y multó a uno de los taxistas del servicio 141, propiedad de Oscar Dourado, por obstruir el tránsito.

Luego de presentar la denuncia ante la Policía, los taxistas resolvieron retirarse del lugar.

Uber comenzó a implementar el centro de asistencia para los choferes esta semana.

La Gremial Única del Taxi envió un comunicado a los medios bajo el título "Encontramos a un ladrón los taximetristas" (sic), donde explican que se están "defendiendo" de quienes les quieren "robar el trabajo".

Comunicado de la Gremial del Taxi

ENCONTRAMOS A UN LADRON LOS TAXIMETRISTAS

Un grupo de taximetristas encontramos a una camioneta de UBER robando, concurrimos en este momento con nuestras herramientas de trabajo a cuidar el derecho del trabajo y convocamos a la policía para que concurra a detener al ladrón, en Sarmiento Frente al Gusano Loco en la zona del Parque Rodo.

Los taxistas nos defendemos de quienes nos quieren robar nuestro trabajo.

Convocamos a la prensa para que verifique el hecho.



Comunicado de Uber

Lo último que Uruguay necesita es violencia, violencia contra quienes buscan ofrecer un servicio de transporte seguro y confiable para moverse libremente por la ciudad.

Esta mañana, mientras representantes de Uber llevaban adelante una sesión informativa con socios conductores, un grupo de taxistas coordinados por la patronal atacó de manera física y verbal a empleados de Uber y a ciudadanos uruguayos que buscan ganarse la vida de manera pacífica.

Lamentablemente en esta ocasión, los ataques incluyeron violencia física hacia nuestros empleados, aunque afortunadamente ninguna de ellas reviste gravedad. Luego de un llamado por parte de Uber, la policía se hizo presente para garantizar la integridad física de la gente y multar a los taxistas por impedir la libre circulación en la zona al haber cortado la circulación en la calle.

Reiteramos nuestro rechazo inquebrantable a todo acto de violencia y confiamos en que el accionar violento de un grupo reducido no representa al total de los taxistas en Montevideo. Creemos profundamente en la capacidad de llegar a un acuerdo a través del diálogo: Uber es una empresa de tecnología que une a conductores privados con usuarios para moverlos de forma segura por sus ciudades y no tolerará ningún acto violento que amedrente su servicio.

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