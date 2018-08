La tecnología híbrida seduce cada vez a más uruguayos

Los autos híbridos son el presente y el futuro. El aumento del precio del petróleo, la necesidad de mayor eficiencia del combustible y las regulaciones internacionales que buscan proteger el medio ambiente están llevando a las grandes marcas a desarrollar modelos cada vez más accesibles para el público general.



En este escenario, Toyota es uno de los principales jugadores. La marca japonesa vendió el año pasado 1.53 millones de unidades electrificadas (que incluyen a híbridos y eléctricos) en todo el mundo, un 8% más que en 2016, y en una señal de los tiempos que se vienen anunció que para fines de 2018 dejaría de producir autos diesel para el mercado europeo. Ayax, el representante oficial de la marca en Uruguay, fue el primero en introducir los híbrido al país y en la actualidad cuenta con cuatro modelos dentro de esta categoría: Prius, Prius C, y Rav 4 Hybrid, en tracción simple y 4x4.



¿Cómo funcionan?

La principal característica de los híbridos es que mezclan lo mejor de los dos mundos dentro de los automotores: tanto las cualidades de los vehículos a combustión como de los eléctricos.



“La tecnología de Toyota surge de la combinación de dos formas de propulsión que se apoyan mutuamente para una mejor performance. Por un lado, el tradicional motor de combustión interna y, por otro, dos motores generadores eléctricos. Al arrancar el auto, se traslada en base a la electricidad almacenada en la batería y, a medida que aumenta su marcha y necesita mayor potencia, se enciende el motor a nafta”, explicó Alfonso Bosch, gerente de ventas de Ayax.



Todo este proceso se realiza en forma automática. El usuario no tiene que elegir entre un motor u otro, sino que el propio sistema alterna en forma inteligente entre ambos modos.



Por lo general, los sistemas híbridos se dividen en dos grupos: en “serie” y “paralelos”. Los primeros utilizan el motor de combustión para alimentar las baterías y el eléctrico para mover las ruedas. En los paralelos, en cambio, el motor de combustión es quien lleva el empuje, en tanto que el eléctrico apoya en determinados momentos como aceleración. La gran ventaja de Toyota es que combina ambos sistemas, generando mayor rendimiento sin perder potencia.

Alfonso Bosch, gerente de venta de AYAX. Detrás, el famoso Prius.

El otro rasgo distintivo de la marca es que sus motores de gasolina son de ciclo Attkinson, que generan entre un 12% y un 14% de eficiencia por encima del mismo motor funcionando con ciclo Otto convencional.



Ventajas

Toda esta ingeniería tiene un único objetivo: disminuir el consumo de combustible, que se reduce en más de un 50% respecto a los vehículos tradicionales. Además del ahorro económico, ésto genera una menor emisión de dióxido de carbono posicionándolo como un sistema más amigable con el medio ambiente.



A modo de ejemplo, manejando a una velocidad prudente en ciudad, un híbrido alcanza un rendimiento de hasta 30 km por litro, lo que duplica la eficiencia de un motor a combustión convencional, y su autonomía puede llegar a 1.000 km con un tanque de nafta. El tablero incluso cuenta con un monitor de performance que “puntúa” las maniobras del conductor para enseñarle a explotar al máximo el modo eléctrico.



A diferencia de otros híbridos, los vehículos de Toyota no se enchufan a una toma de corriente, sino que esta se recargan gracias a la energía cinética generada de las ruedas y la acción de los frenos, así como también del propio motor de combustión. “Lo único que se debe preocupar el conductor es de cargar combustible”, dice el gerente de ventas.



Esta característica los convierte en extremadamente eficientes dentro de la ciudad, donde las aceleraciones y desaceleraciones frecuentes generan que el motor eléctrico trabaje más y se recargue la batería de forma constante. En tanto, cuando el auto se desplaza en ruta a grandes velocidades se recurre más al uso del combustible.



Otro destacado es la calidad de manejo. Al arrancar, el Toyota se traslada en modo eléctrico con un andar suave y silencioso, y recién al aumentar las revoluciones se escucha el sonido del motor convencional.



Manejando sin prisa, se puede realizar cualquier trayecto de Montevideo en modo eléctrico. El único límite lo marca la batería, que al llegar al 20% de carga enciende automáticamente el motor a combustión.



El boom del Prius C

Dentro del catálogo de Toyota, el producto emblema es el Prius. El modelo lanzado 1997 fue el primero de su especie y es el más vendido del mundo. La cuarta generación del producto, además del sistema electrificado, se caracteriza por su diseño rupturista, seguridad y nivel de confort. A esto se suma su atractivo precio desde US$ 35.990.



Con el objetivo de acercar la línea a un público más masivo, Ayax presentó este año el Prius C, un automóvil tipo hatchback más pequeño y económico (US$ 25.990) que la versión sedan, pero que conserva su sistema y funcionalidades.



El resultado fue un verdadero éxito. El modelo vendió 200 unidades antes de llegar a Uruguay a través de catálogos, y hay lista de espera por las nuevas partidas. Para hacerse una idea de esta revolución, mientras que en 2017 Ayax vendió 70 híbridos, este año espera cerrar en 700, lo que representa un 40% de su flota total. Si se considera solo los vehículos de pasajeros, este porcentaje asciende a un 60%.



Para el año que viene, la intención de la empresa es aumentar el line-up y sumar dos nuevos modelos dentro de la categoría, con el objetivo de que en un futuro no muy lejano todos los vehículos Toyota que se vendan en Uruguay sean híbridos.