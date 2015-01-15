Taxista agredido: "Si hubiera tenido revólver, 4 o 5 quedaban en el suelo"

Alberto Rosa, el taxista agredido el sábado pasado, según él por miembros del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro (Suatt), afirma que no tiene miedo y no quiere custodia policial.

Alberto Rosa, el taxista agredido el sábado pasado mientras trabajaba en el mismo momento que el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) realizaba una manifestación en medio de un paro por despidos, dijo hoy en Radio Rural que "ojalá hubiera tenido un revólver" el día en que fue atacado. Afirmó que "si hubiera tenido un revólver, 4 o 5 quedaban en el suelo".

Agregó que "no es que se haga el malo, no soy malo, pero esto ya me tiene saturado".

Rosa afirmó que él no tenía un cuchillo como declaró un integrante del Suatt: "El muchacho del sindicato del Suatt, cuando declaró ayer, dijo que sintió un tumulto en la esquina y cuando llegó a la esquina me encontró con un cuchillo en la mano y que ellos no tuvieron nada que ver. Pero yo no tenía un cuchillo".

El taxista aseguró que fue amenazado telefónicamente, pero que él no tiene miedo e incluso pidió que la custodia policial que le asignaron se fuera. "Si me atacan en mi casa van a recibir porque yo no tengo miedo. No tengo un revólver en casa tengo un rifle. Voy a seguir con la demanda hasta las últimas consecuencias. Yo no voy a parar la mano de nada, la Justicia va a hacer parar la mano", agregó Rosa.

Rosa afirmó que él no fue invitado a participar de la reunión que mantendrá hoy la Gremial Única del Taxi (patronal) con el jefe de Policía Mario Layera por el incendio de un auto del presidente de la patronal del taxi, Óscar Dourado, y por la agresión que sufrió. La patronal pretende que él concurra, según indicó la Gremial, pero él prefiere no ir.



Alberto Rosa, taxista agredido el sábado 10 de enero de 2015. Foto: Leonardo Carreño

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